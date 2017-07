(Görüntülü Haber) Çinli turizmcinin gözü Antalya'da

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ÇİN'in en büyük otel ve turizm grubu BTL Hospitality, yatırım için Antalya'yı incelemeye aldı. 26 ülkede 170 oteli işleten şirketin yönetim kurulu başkanı Philip Wei "Antalya bizim için mükemmel bir destinasyon olabilir" dedi. Çin'in en büyük otel yatırım kuruluşlarından BTL Hospitality'in Yönetim Kurulu Başkanı Philip Wei ile şirketin üst düzey yöneticileri, Antalya'da turizmciler, acente sahipleri ve turizm birliklerinin yöneticileri ile Kundu'daki Miracle Otel'de bir araya geldi. Turizm ve Kültür Müdürü İbrahim Acar ile Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Başkanı Ali Osman Erbaş'ın da katıldığı toplantıda, Çinli kuruluş kendisini tanıttı. Philip Wei, 26 ülkede 170 otelin işletmesini yaptıklarını, 39 otel projesinin de devam ettiğini söyledi. İlk kez geldiği Antalya'yı çok sevdiğini belirten Wei, Çin'in son 30 yılda hızlı bir atılım gösterdiğini kaydetti. Çin'in bu hızlı çıkışının diğer ülkelerdeki 100 senelik çıkış gibi gösterildiğini aktaran Wei, şöyle dedi: "Bundan sonraki 20 seneyi artık düşünebilirsiniz. Ülkemiz önümüzde 2 sene içinde yüzde 6 daha yükselecektir. Her sene 130 milyon üzerinde Çinli yurt dışına çıkıyor. Ülkemizin insanları daha çok Paris, ABD'nin şehirlerine gidiyor. Ama insanımız artık değişik şehirler arıyor. Daha önce daha çok grup turlarına ilgi gösteriyordu ama ilgi artık bireysel seyahatlere dönüştü. Antalya bizim için mükemmel bir destinasyon olabilir. Bu yüzden ülkemin insanlarının bu ürünü bilmeleri lazım." "ÇİNLİLER GÜNEŞLE DEĞİL KÜLTÜRLE İLGİLENİR" Antalya'dan Çin'e götüreceği mesajlar olduğunu belirten Philip Wei, birkaç gündür burada olmasına rağmen çok sürprizle karşılaştığını söyledi. Çin ile Türkiye arasında benzerlikler olduğuna dikkati çeken Wei, şöyle konuştu: "Bizim de 3 bin yıllık kültürümüz var. Biz de aile odaklıyız. Beraber bir şey yaparsak çok daha kuvvetli oluruz. Biz daha çok batılı ülkelere bakıp özeniyorduk. Öz tarihi zengin olan bizler ve sizlersiniz, onların bize bakması lazım. Buradaki işletmeler çok büyük. Konuklar için çok ideal oteller var. Temalı otelleri çok iyi. Büyük olasılıkla iyi fikirlerle geri döneceğim. Yiyecekleriniz muhteşem. Çinlileri güneşlerken pek bulamazsınız, onlar detaylarla ilgilenirler. Kültür ve yiyecekler Çinliler için önemli. Onları kolay kolay 10 gün bir yerde tutamazsınız. En fazla 5 gün bir yerde tutabilirsiniz. Gençlerimiz yurt dışına okumaya çıkıyor. Değişim sürecindeyiz. Ülkemizden geleceklere İstanbul, Antalya ve Kapadokya'yı pazarlayıp satabiliriz." ÇİN'DEN GELEN TURİST SAYISI Şirketin global projeler müdürü Semih Erken ise şirket ve Çinliler hakkında turizmcilere bilgi verdi. Erken, dünyada en çok parayı 261 milyar dolar ile Çinlilerin harcadığını, ardından 122 milyar dolar ile Amerikalıların, üçüncü sırada ise 81 milyar dolar ile Almanların geldiğini söyledi. Türkiye'ye gelen Çinli sayısı hakkında da turizmcileri bilgilendiren Erken, "Çin'den 2015 yılında 313 bin turist gelirken 2016 yılında sayı 167 bine iniyor. Bu yılın Mayıs ayına kadar gelen Çinli sayısı ise 81 bin. Geçen yıla göre ilk 5 ayda yüzde 17'lik artış var. 2017 yılında toplam 200 bin insanın Çin'den Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. 2017 yılının ilk 5 ayında Çin'den gelen turist sayısı birçok ülkeye göre az olmasına rağmen para harcama oranında en fazla para bırakan 4'üncü ülke oldu" dedi. ÇİNLİLER'İN GELMESİ İÇİN TÜYOLAR Çinliler'in Türkiye'ye gelmesi için turizmcilere tüyolar veren Semih Erken, şöyle konuştu: "Çinliler daha çok direkt uçuş seviyor. Vizede kolaylık sağlamak gerekiyor. Kültürel ve tarihi noktalara ilgileri bitmiyor. Çin'de hava kirliliği var. Böyle olmayan ülkeleri tercih ediyorlar. Çinli denize girmeyi pek sevmiyor ama orada getirip denizin fotoğrafını koymuşuz. Şubat ayında Çinlilerin 2.5 haftalık tatilleri var. Kendilerini başka ülkelere atıyor. Estetik operasyonları yapan ülkelere gidiyorlar. 2018 yılı Çin'de Türk yılıdır. Tanıtım faaliyetlerine daha fazla önem vermek gerekiyor." '150 ÜLKEDEN TURİST GELİYOR' Turizm ve Kültür Müdürü İbrahim Acar da Çinli misafirlere bilgi verdi. Antalya'nın Türkiye'nin en büyük turizm destinasyonu olduğunu anlatan Acar, "620 bin yatak mevcut. Her yıl 150 ülkeden misafiri burada ağırlıyoruz. En önemli özelliklerimizden biri hizmet fiyat dengesi açısından tanınırlığı en yüksek destinasyon olmamızdır. 400 otelimiz 5 yıldızlı, en fazla 5 yıldızlı oteli bulunan şehirdesiniz. Deniz, kum güneş olarak ön plana çıkmasına rağmen turizmin her çeşidi bulunmaktadır" dedi. YATIRIMCI TURİZMCİLERİ HEYECANLANDIRDI TUROYD Akdeniz Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Ali Osman Erbaş ise Çin'in en büyük otel ve turizm grubu olan BTL Hospitality'in, yatırım yapmak için burada olduğunu söyledi. Erbaş, "Hepimizin en büyük hayali turizmi çeşitlendirmekti. Bu zamana kadar Avrupa ve Rus pazarı odaklı gittiğimiz için bunun risklerini gördük. Nüfus olarak Çin dünyanın en büyük pazarı konumunda. Turizm ve Kültür Bakanlığımız 2018 yılındaki hedeflerden birini Çin pazarı olarak açıklamıştı. Bu hedeften hemen 2 gün sonra Çin'den bir yatırımcı ülkemize geldi" diye konuştu.