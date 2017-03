(Görüntülü Haber) CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse: Başkanlık gelirse hilafet kapısı aralanacak

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Başkanlık sistemi gelirse, koca ülke bir kişinin diktasında yönetilecek ve saltanat, hilafet kapısı aralanacak. Hukukun üstünlüğü ilkesi tarihe karışacaktır. Kutuplaşmalar derinleşecektir" dedi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, partisinin Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Kadın Kolları İl Başkanı Şehriban Peker birlikte basın toplantısı düzenleyen Köse, Başkanlık sistemine tepki gösterip,16 Nisan’da vatandaşa 'Hayır' çağrısı yaptı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse, şöyye dedi: "Başkanlık sistemi gelirse, koca bir ülke 1 kişinin diktasında yönetilecek ve saltanat, hilafet kapısı aralanacaktır. Hukukun üstünlüğü ilkesi tarihe karışacaktır. Kutuplaşmalar derinleşecektir. Ekonomi tek elden yönetilecek, faizlere, teşviklere ihalelere ilişkin tüm ekonomik kararlar o bir kişiye bağlanacak. Sendika ve grev hakları bir lüks haline gelecek, işçinin, emekçinin sesi kesilecek. Sosyal devlet ilkesi zayıflayacak." "BAŞKANLIK SİSTEMİ RİSKLİ BİR YÖNETİM BİÇİMİDİR" Köse, ülkenin gündeminde başkanlık olmadığını, halkın geçim sıkıntısı ile boğuştuğunu, çiftçinin emeğinin heba edildiğini, esnafın kepenk kapattığını ve ocağına her gün 'ateş düşen' Türkiye'nin sorununun bambaşka konular olduğunu söyledi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, şöyle dedi: Bu sitem doğru bir sistem değildir. Kendisini demokrat olarak gören, ülkesini seven adını ve kimliğin nasıl tanımlarsa tanımlasın hepimizin ortak sorunudur. İster kendini ülkücü ister milliyetçi tanımla, ister dindar tanımla nasıl tanımlarsan tanımla ama çocuklarımızın geleceğini oylanacağını düşün. Başkanlık sistemi hem federasyonu beraberinde getirdiği için hem de despot yönetimlere zemin hazırladığı için riskli bir yönetim biçimidir. Özellikle Ortadoğu gibi demokrasi kültürünün tam yerleşmediği coğrafyalarda halkların büyük acılar yalanmasına sebep olmuştur. Fren ve denge mekanizmalarının çalışmadığı hukuk devleti anlayışının bulunmadığı bütün gücün merkezde toplandığı bir ülkede başkanlık sistemi demokratikleşmeyi sağlamaz, tersine güç yoğunlaşması ile bütün güçlerin tek bir kişinin elinde toplandığı bir baskı rejimine dönüşür. Bizler umuda giden bu yolda ülkesini seven, bayrağını seven adını, kimliğini nasıl tanımlarsa tanımlasın hangi partiyi tutarsa tutsun hiç ayrım yapmadan hep birlikte bir yürek olacak mücadele edeceğiz. Enin olun başaracağız, çünkü bizler haklıyız. Haklı olduğumuz için de hayır diyeceğiz. Türkiye’nin özgür olmasını, bağımsız olmasını ve kimsenin önünde eğilmemesini istediğimiz için onurlu bir Türkiye istediğimiz için 'hayır' diyeceğiz."