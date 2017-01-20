(Görüntülü Haber) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Yegin Hakkari'de

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,()-ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ohan Yegin, SGK Genel Müdür Yardımcısı Savaş Alış ve İş-Kur İç Denetim Birim Başkanı Cihat Demiral ile birlikte Hakkari'ye gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Türk Hava Yollarına ait uçakla Yüksekova Selahattin Eyyubü Havalimanı'na gelen Bakan Yardımcısı Orhan Yegin ve beraberindekiler, daha sonra askeri bir helikopterle Hakkari'ye geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Yardımcısı Yegin'i Valilik önünde Vali Cüneyit Orhan Toprak, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Yegin, daha sonra Vali Toprak'ın makamına geçti. Ziyaretle ilgili ilk açıklamayı yapan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyetin kente yatırım amaçlı gerçekleştirdikleri ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Toprak, "Burada gün boyunca ilimizin kalkınması ve projelerin geliştirilmesi adına ve varsa aksaklıklar bunu ortadan kaldırmak amacıyla ilimize geldiler. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Hakkarimize sunacaları katkılar, hizmetlerden dolayı ayrıca kendilerine teşekkülerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Bakan Yardımcısı Orhan Yegin ise, kendisini karşılayan Vali Toprak'a teşekkür etti. Yegin, "Tabi Türkiye'de ulaşımı en zor ve kışın çetin geçtiği illerden birisi. Ama hamd olsun devletimiz büyük. Allahın izniyle bir insanın bir hayır işlemek üzere, bir güzellik yapmak üzere , bir ziyaret yapmak üzere bu memlekmette elhamdülillah ulaşamayacağı hiç bir yer yok. Devletimiz bütün unsurlarıyla sahada bu kolaylığı sağlıyor. Allah devletimize , milletimize zeval vermesin. Çalışma Bakanlığı olarak çalışma hayatında 'Milli seferberlik' adında değişik illerde ziyaretlerde bulunuyoruz. Bugün de beraberindeki heyetle birlikte Hakkarimize geldik. Allah nasip ederse yarında Güneydoğumuzun önemli illerden birisi olan Şırnak'a gideceğiz. Bu kapsamda hem sanayicilerimizle, esnaf odalarımızla, Ticaret odalarımızla ve çalışanlarımızla bir araya geleceğiz" dedi. Bakan Yardımcısı Yegin ve beraberindekiler Valilik ziyaretinin ardından SGK Hakkari il Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.