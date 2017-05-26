(Görüntülü Haber) Bursa'nın yeni AVM'si "Marka" 1 Haziran'da kapılarını açıyor

SUR Yapı’nın 650 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Marka projesinin alışveriş merkezi 1 Haziran Perşembe günü Bursa’nın Nilüfer ilçesinde ziyaretçilerine kapılarını açacak. Sur Yapı ile Ekart Gayrimenkul’ün ortak yatırımı olan, ECE Türkiye tarafından ise kiralama, uzun dönemli yönetimi ve konsept optimizasyonunun yapıldığı "Sur Yapı Marka AVM" İstanbul Çırağan Sarayı'nda yapılan basın toplantısı ile tanıtıldı. Toplantıya, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z.Altan Elmas, Ekart Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Necip Şahin ve ECE Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Nuri Şapkacı'nın yanı sıra pek çok davetli ve basın mensubu katıldı. Projeyle ilgili ayrıntıların paylaşıldığı toplantıda merak edilen tüm sorular cevap buldu. Toplantının ardından 'nın sorularını yanıtlayan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z.Altan Elmas, Bursa'ya yakışır, kreatif ve güzel dizaynı olan bir alışveriş merkezi yaptıklarını söyledi. Hem uluslararası hem de yerli markaların bir arada olacağı bir yatırım yaptıklarını dile getiren Elmas, "Bursa'ya ilk kez IMAX sinema sistemini getirdik. Türkiye'de bu sistem gerçek anlamda sadece İstanbul'da var. Standart dışı birkaç tane daha var ama gerçek IMAX markası ile üretilen ikinci IMAX sistemli sinemayı burada hizmete sunacağız" dedi. PROJE İKİ BUÇUK YILDA TAMAMLANDI Projenin inşaat faaliyetlerine 2015 yılının Ocak ayında başladıklarını belirten Elmas, "Yaklaşık 27-28 aydır faaliyet halindeyiz. 230 bin metrekarelik büyük bir inşaat oldu. Derin kazılar yaptık. Büyük bir emek verdik ve çok kısa sürede projede sona geldik. Son ince işleri de 3 buçuk ay gibi kısa bir sürede tamamladık ve alışveriş merkezimizi açma noktasını getirdik" ifadelerinde bulundu. 3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM FIRSATI Projenin istihdama olan etkilerini de değerlendiren Elmas, "İnşaat faaliyetleri sırasında aylık yaklaşık bin kişi çalıştı. Son 3-3 buçuk ayda ise bu rakam yaklaşık iki bine çıktı. AVM açılıp tam doluluk sağlandığı andan itibaren ise toplamda 3 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak. Burada çalışacak insanlar diğer alışveriş merkezlerinde olduğu gibi ağırlıklı olarak lise mezunu gençler olacak. Bu nedenle toplumsal alanda gençlerin istihdamını da destekleyen bir yatırıma imza atmış olacağız. Gençlerde işsizlik oranı maalesef çok yüksek. O yüzden onların istihdam edilmesi çok önemli. Bunun dışında perakendeciler de buraya ciddi bir yatırım yaptılar. Onlar da hem bize, hem geleceğimize hem de gençliğimize güvendiler. İnşallah ülkemiz için iyi bir yatırım yapmış olacağız" diyerek konuşmasını noktaladı. SUR YAPI MARKA HEM BURSA HEM DE ÇEVRE İLLERİN ÇEKİM MERKEZİ OLMAYA ADAY Bursa'da ilk kez mağaza açacak markaların da yer aldığı toplamda 250 mağaza ile faaliyet gösterecek olan Sur Yapı Marka AVM içinde 35 kafe ve restoran, bin 400 kişi oturma kapasiteli bir yeme-içme alanı ile geniş bir teras alanı bulunuyor. Rezidans ve home-ofis bloklarının da yer aldığı karma kullanımlı projenin parçası olan alışveriş merkezinde, bin 800 araç kapasiteli bir otopark da ziyaretçilerin kullanımına sunuluyor. Uludağ manzaralı 373 rezidans dairesinin inşaat ve satışı ise devam ediyor. Ücretsiz Wi-Fi ve çocuk oyun alanları, bebek bakım odaları, çocuk arabaları, mobil telefon ve tabletlerin şarj edilebilmesi için powerbankler ve vale hizmeti, Sur Yapı Marka’da sunulacak hizmetler arasında yer alıyor.