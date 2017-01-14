(Görüntülü Haber) Bulgaristan sınırındaki TIR kuyruğu azalmadı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda TIR kuyruğu 24, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 10 kilometreye ulaştı. Günlerden bu yana kuyrukta bekleyen sürücülere Kızılay tarafından gıda yardımında bulunuldu. Avrupa ülkelerine gitmek için ihraç yükleriyle yola çıkan TIR'ların oluşurduğu, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda uzun kuyruk azalmadı. Son 4 gün içinde TIR kuyrukları Kapıkule Sınır Kapısı'nda 24, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 10 kilometreye ulaştı. Uzun kuyruklar sırasında polis ekipleri de olası sıra ihlallerine karşı önlem aldı. Yetkililer, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki geçişlerde sorun olmadığını, tüm peronların açık olduğunu, uzayan TIR kuyruğunun Bulgaristan’ın ağır çalışmasından kaynaklandığını söyledi. Günlerdir kuyrukta bekleyen sürücülerde sorunlarının çözülmesini istedi. İstanbul’dan Bulgaristan’a bebek bezi götürdüğünü söyleyen TIR sürücüsü Mustafa Kundakçı, şöyle konuştu: "2 gündür burada bekliyorum. Neden beklediğimi bilmiyorum. Bulgaristan şimdi de kar yağışını bahane ediyor. Aslında bunlar bahane, arkadaşlarımla telefon ile konuştuğumda Bulgaristan’da yolların açık olduğunu söylüyorlar. Bunlar ihracatımızı durdurmak için oyunlar. Biz burada beklemeyi istemiyoruz." TIR şoförü Ergun Şenocak ise sınır kapısında ucuz motorin aldıklarını, başka bir firmanın ihaleyi alması sonucu bu sıkıntıyı yaşadıklarını ileri sürdü. Kızılay ekipleri de kuyrukta bekleyen TIR sürücülerine gıda yardımında bulundu.