(Görüntülü Haber) Bulgaristan'dan gelip, lavanta üretimine başladılar

BULGARİSTAN'dan 3 yıl önce Türkiye'ye gelerek Tekirdağ'ın Saray ilçesine yerleşen Fatma ve Rasim Tülmen çifti, bir fidanla başlattıkları lavanta üretiminde kısa sürede 3 dönüm tarlaya sahip oldu. Türkiye'nin birçok yerine lavanta üreterek sattıklarını ifade eden Fatma Tülmen, "Bir dönümü en az 4 bin lira kâr bırakan bir ürün. Bu nedenle Türkiye'de gelişmesini istiyoruz, herkese de tavsiye ediyoruz" dedi.



Bulgaristan'da yaşayan Fatma ve Rasim Tülmen çifti, 3 yıl önce Türkiye'ye gelerek Tekirdağ'ın Saray ilçesine yerleşti. Çifte vatandaş olan Tülmen çifti, 1960 yılından bu yana Bulgaristan'da yaptıkları lavanta üretimini Türkiye'de de sürdürmek istedi. Çift, tarlada bir fidanla başladıkları üretimi kısa sürede 3 dönüme kadar çıkardı.



'DÖNÜM BAŞI 4 BİN LİRA KÂR'



Lavanta üretimini Türkiye'de yapmak için döndüklerini ifade eden Fatma Tülmen, "Çok kârlı bir ürün olmasına rağmen buralarda yaygın olmaması bizi şaşırttı. Şu an senede 1.5 milyon lavanta kökü satar hale geldik. Türkiye'nin birçok yerine satış yapıyoruz ama özellikle İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde, Şanlıurfa, Adana, Malatya, Bayburt, Çanakkale'den alanlar var. Bunun geliri çok kârlı. Çiftçiye büyük destek olan bir ürün. Bir dönümü en az 4 bin lira kâr bırakan bir ürün ve 8-15 litre arasında yağ veriyor. Yağın litre fiyatı geçen yıl 70 euro iken bu yıl 133 euro oldu. Biz üretimin artması için herkese tavsiye ediyoruz. Bulgaristan'ın gelirinin yüzde 60'ı lavantadır şu an, herkes orada bu işi yapıyor" diye konuştu.



Fatma ve Rasim Tülmen çifti, lavanta üretiminde herkese yardımcı olduklarını ifade ederek, sektörün gelişmesiyle çiftçinin kazanacağını belirtti.



Trakya'da fidan üreticiliğinde tek olduklarını ifade eden lavanta üretim şirketinin müdürü Mehmet Özgür Apaydın ise lavantanın arıcılık alanında da kullanıldığını belirterek şunları söyledi:



"Trakya’da Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve ilçelerinde dağlık kesimlerinde üretimi var. Biz sadece Trakya değil tüm Türkiye’ye satış yapıyoruz. Sadece çiftçilere değil, orman için, bal arıları için satıyoruz. Arıcılıkta da kullanılır lavanta. Bütün dünya genelinde tıbbi aromatik bitkilerin değerleri arttı. Çünkü insanlar artık suni şeyler kullanmak istemiyor. Öze bir dönüş var. Bunun nedeni de sunide o kadar bıkmışız ki bize çok zararlı olduğunu görmüşüz, öze dönüyoruz. O nedenle yoğun var. Çankırı, Niğde, Erzurum gibi daha birçok ilden arayanlar oluyor. Devletin verdiği desteklerden yararlanıp bu işe girmek isteyen, bununla ilgili çok güzel projeleri olan, sadece lavantanın getirisinden değil bunu turizm yatırımına çevirmek isteyen kadın girişimciler var."