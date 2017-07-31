(Görüntülü Haber) Bu yıl kovanlardan bal akıyor

Mehmet DOĞANER / ERDEMLİ(Mersin), () - MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde, Torosların zirvesinde bal hasadı heyecanı yaşanıyor. Rekoltenin geçen yıla oranla iki kat arttığı belirtildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Davut Keleş kış aylarının karlı, yağmurlu ve serin geçmesinin ardından, binbir renkli çiçeklerden arıların aldığı polen ve balözü sayesinde bu yıl Toroslar'daki arıcılar için hasadın bol olacağını söyledi. Keleş, 2 bin 200 metre yükseklikteki Toros Dağlarının eteklerinde hasadına başlanan balın rekoltesinin iki kat arttığını belirtti. Enstitü bünyesindeki arıcılık ve arı araştırmaları faaliyetlerin kapsamında, Alata Enstitü Müdürlüğü Arıcılık Bölümü Başkanı Hamza Başaran başkanlığındaki ekiplerin Toroslar'ın zirvesine 250 kovan üretim amaçlı, 75 kovan da AR-GE çalışması amacıyla arı çıkartıldığını belirten Keleş, buradan elde edilen bilgi ve tecrübenin, arıcılık faaliyeti yapan kurum kuruluş ve arıcılar ile paylaşıldığını anlattı. 'BU YIL ÇİÇEK VE FLORA ZENGİNDİ' Enstitü olarak amaçlarının bölge için daha verimli, daha kaliteli, bal verimi yüksek, hastalıklara dayanıklı arı tür ve çeşitleri geliştirmek olduğunu vurgulayan Keleş şunları söyledi: "Enstitümüz bünyesindeki arıcılık bölümü sadece sağlıklı arı ya da kaliteli bal üretimi yapmıyor, aynı zamanda arıcıların kullanabileceği kovan türleri hakkında da araştırmalar yapıyor. Araştırma sonuçlarını da rapor, teknik toplantı, arıcı eğitimleri, yayın şekillerde tüm arıcılarla paylaşıyoruz. Bu yıl çiçek ve flora çok zengindi. Bundan dolayı da bal verimi geçmiş yıllara oranla iki kat yüksek. Bu da üreticiler ve tüketiciler açısından oldukça iyi. Ümit ediyoruz ki burada yapılan çalışmalar, Türk arıcılığına faydalı olur. Çünkü arıcılıkla uğraşan kesim en alt gelir grubudur. Bundan dolayı burada yapacağımız en ufak iyileştirme bizim için çok önemlidir. Arıcılarımız için yeni sezonda bol ürün elde etmelerini diliyoruz." 'MOTORLU SİSTEM, SAĞIM SÜRESİNİ KISALTTI' Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Bölümü Başkanı Ziraat Mühendisi Hamza Başaran da, Musa Bozuldu Yaylası Yuva Kuyu mevkisinde 2 bin 200 rakımda 250 bal üretim kolonisinden bal sağımı yapıldığını, dönem itibariyle hasattan dolayı tatlı bir heyecan yaşadıklarını söyledi. Başaran, geçen 5 yıla oranla bu yıl iki kat daha fazla bal beklediklerini vurgulayarak şöyle dedi: "Normalde bir kovandan 16 kilo bal alınırken bu yıl 30- 35 kiloya çıktı. Bir yıl boyunca verdiğimiz emeklerin karşılığını bal sağımını gerçekleştirince alıyoruz. Bu yıl Toroslar'ın zirvesine güneş enerjili solar sistemi kurarak enerji ürettik. Motorlu devirli süzme makinesinde bal sağılıyor. Bu sistem arıcılık için bir devrim ve iyi bir hamle sayılabilecek sistem. Peteklerdeki balları sağımda bize zaman tasarrufu sağlıyor, hız kazandırıyor. Eskiden 10- 15 gün süren bal sağımları şimdi 3- 4 günde tamamlanıyor. Bu yıl bal tüketicilerine daha sağlıklı ve kaliteli bal üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz."