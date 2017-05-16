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(Görüntülü Haber) Bu köyün geçimi kavak ağacından

Eser AYDIN/MUŞ, () - MUŞ merkeze bağlı Çöğürlü Köyü sakinlerikavak ağacı yetiştirip, satarak ek gelir elde ediyor. Merkeze 3 kilometre uzaklıktaki Çöğürlü Köyü'nde atadan kalma kavak yetiştirme geleneği sürdürülüyor....

Eser AYDIN/MUŞ, () - MUŞ merkeze bağlı Çöğürlü Köyü sakinlerikavak ağacı yetiştirip, satarak ek gelir elde ediyor. Merkeze 3 kilometre uzaklıktaki Çöğürlü Köyü'nde atadan kalma kavak yetiştirme geleneği sürdürülüyor. Asıl geçim kaynakları sebze yetiştiriciliği olan köylüler kavak yetiştirip satarak ek gelir sağlıyor. Köylerinin sulak ve bol araziye sahip olduğunu belirten Cazım Eraslan, her ailenin mutlaka kavak ağaçı yetiştirdiğini bildirdi. Kavak ağaçlarını 10 yaşından sonra kestiklerini hatırlatan Eraslan, şöyle konuştu: "Köyümüzün arazisinde su seviyesi yüksek olduğu için her türlü meyve ve sebze yetişiyor. Kavak ağacı yetiştirmek bizde gelenek haline geldi. Muş'un kavak ihtiyacı Çöğürlü Köyünden karşılanıyor. Kesilen kavakları soyduktan sonra belirli bir süre güneşte kurutuyor ve satıyoruz."

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