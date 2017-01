(Görüntülü Haber) BOYD Başkanı Karcılıoğlu'ndan turizm değerlendirmesi

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), () MUĞLA'nın Bodrum Kaymakamlığı'na atanan Bekir Yılmaz'ı ziyaret eden Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu, görüşmede, 2017 turizmini değerlendirdi. Bodrum Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarete; BOYD başkanı Serdar Karcılıoğlu ve yönetim kurulundan oluşan yaklaşık 15 kişi katıldı. Ziyarette Karcılıoğlu, Kaymakam Bekir Yılmaz'a görevinde başarılar dileyerek, Bodrum turizmi hakkında bilgiler verdi. Sohbet havasında geçen yaklaşık 45 dakika süren ziyaret sonunda Yılmaz ziyaretçileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. "BACASIZ BİR SANAYİ BURASI" Ziyaret sonrasında kendisine 2017 yılı turizminden ne gibi beklentileri olduğu sorulan BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, "2017 turizminden beklentilerimiz çok tabii ki. Sadece 2017 değil ondan sonrası içinde çok. Ama ne yazık ki bunlar sadece beklenti olmaktan ileriye gidemiyor. Yaşadığımız bu olağanüstü durumlar nedeniyle. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak gerekirse ülkemizde yaşadığımız bu çok olumsuz durumlar Suriye'deki savaş, mülteci sorunu ve hemen hemen her hafta bir kaç tane çok büyük şehitler vererek yaşanan patlama olayları yabancı turistin artık ülkemizde gelmekte çok zorluk çektiği bir dönem getirdi. Ne yazık ki terörün istedikleri olmak durumunda. Bu en son yaşadığımız hain saldırı bir turizm eğlence merkezine yapılan hain saldırıda bunun bir göstergesi olarak ortaya çıktı. Kesinlikle lanetliyoruz orada ölen şehitlerimize Tanrıdan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ama bu konuda söyleyeceğim çok önemli bir nokta var. Bu ülke, dünyada turizm yapılabilirlik açısından birinci sırada. Tanrının, alın, turizm yapın diye bahşettiği bir coğrafyaya sahibiz. Onun için çok önemli bacasız bir sanayi burası. Çok ciddi döviz kazandırıcı bir mesleğin içindeyiz. Doğalgazdan petrolden daha kıymetli bir veriye sahibiz. Onun için ben devlet büyüklerimden özellikle rica ediyorum. Her patlamanın her terör olayının arkasında 'Biz güçlü ülkeyiz, biz terörün üstünden geleceğiz' gibi demeçlerini artık eyleme dönüştürmelerini ve artık bu işe bir son vermelerini diliyoruz. Turizmde tekrar eski günlere dönmeyi arzu ediyoruz. Bütün arzuladığımız budur. Bunları yapamadığımız takdirde turizm'den hiçbir beklentimizin olmayacağını da ne yazık ki üzülerek açıklamak durumundayım" dedi.