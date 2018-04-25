(Görüntülü Haber) Borsa İstanbul'da gong 'Fintech’ler için çaldı

İSTANBUL, () - TÜRKİYE sermaye piyasalarının finansal teknolojilere verdiği önem günden güne artarken Borsa İstanbul, Fransız-Türk Fintech İşbirliği Organizasyonu’nda Türk ve Fransız Fintech’leri konuk etti. Gong töreninin ardından Türkiye’de geliştirilen finansal teknolojilere akademik destek, yatırım ve ekosistem desteği sunması beklenen Finans Teknopark A.Ş’nin yeni yapılanmasının imza töreni düzenlendi. Business France tarafından Borsa İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen Fransız-Türk Fintech İşbirliği Organizasyonu Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ’ın ve Fransız Ticaret Ateşesi Pascal Lecamp’ın katıldığı gong töreniyle başladı. Yedi Fransız Fintech’in Türkiye’deki sermaye piyasaları temsilcileriyle bilgi birikimlerini paylaştığı organizasyon, Fransa’dan ve Türkiye’den farklı uzmanların sunumlar yaptığı seminerlerle devam etti. Temelleri 2015’te Borsa İstanbul ile Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle atılan Finans Teknopark Anonim Şirketi’nin bugün itibariyle İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin de güçlerini yanına alacak şekilde yeniden yapılandırılacağı Borsa İstanbul ev sahipliğinde Business France tarafından düzenlenen Fransız Türk Fintech İşbirliği Organizasyonu’ndaki gong töreninin ardından duyruldu. Finans Teknopark AŞ’nin imza töreni, Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmed Özkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nazım Ekren tarafından gerçekleştirildi. "TÜRKİYE'NİN İLK TEMATİK FİNANS TEKNOPARK'ININ BAŞLANGIÇ İMZASINI ATTIK" İmza törenini ardından konuşan Karadağ, "Bu işbirliği ile borsamız yerleşkesinde yakın gelecekte tüm alt yapısı hazırlanmış bir şekilde finans teknolojileri alanında ki firmalarımıza uygun ekosistemin son halkasını da hazırlayacağımız, Türkiye'nin ilk tematik Finans Teknopark'ının başlangıç imzasını atmış olduk. Önemli partnerlerle Türkiye'nin en kuvvetli alanında konseptini oluşturmuş olduk. Yakın gelecekte finans teknolojileri alanında ki firmalarımıza özel pazarlar, iş birlikleriyle ve teknokentimizle de hizmet vereceğiz" dedi. Fransız Ticaret Ateşesi Pascal Lecamp, Fransız-Türk Fintech İşbirliği Organizasyonu’nun ilkinin bu yıl Borsa İstanbul ev sahipliğinde düzenlenmesinin gurur verici olduğunu ve iki ülke arasında asırlardır süren işbirliğinin Fintech gibi yeni sektörlerle gelişeceğine inancının tam olduğunu belirtti. Türkiye’deki 'Fintech’leri yakından takip eden Mazars Denge Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri Lideri Ateş Sünbül Türkiye’de Fintech’ler konusunda önemli bir girişimci ve talep potansiyeli olduğunu, bu potansiyelin uluslararası düzeyde markalaşabilmesi için özellikle uluslararası ihtiyaçlara ve uluslararası standartlardaki sertifikasyonlara dikkat edilmesi gerektiğinin önemini vurguladı.