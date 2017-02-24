(Görüntülü Haber) Bodrumlu işadamları ekonomiyi değerlendirdi

Nilüfer DEMİR, Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla) , )EKONOMİST ve Akademisyen Asaf Savaş Akat, Bodrum Sanayici ve İş Adamaları Derneği'nin (BESİAD) geleneksel perşembe toplantılarının Şubat ayı konuğu oldu. Akat, '2017 yılında Türkiye ekonomisi' başlıklı konuşmasında, doların 2017 yılı ortalamasının 3.65-3.70 civarında olacağını ifade ederken, ülkenin ekonomisinin fiyasko olmadığını dile getirdi. BESİAD'ın geleneksel toplantılarının bu ayki konuğu ünlü ekonomist, akademisyen Asaf Savaş Akat oldu. Toplantının moderatörlüğünü yapan BESİAD Başkanı Emre Köroğlu, kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Köroğlu, göreve gelen tüm dernek başkanlarının yaptığı çalışmalar sonucunda 24 federasyon ve 186 dernek üzerinden, 24 bin işadamı ve 40 bine yakın şirket yer alan, Türkiye'nin en büyük iş dünyası örgütlenmesi olan TÜRKONFED'e üyelik başvurularının kabul edildiğini söyledi. Köroğlu ardından sözü ekonomist, akademisyen Asaf Savaş Akat'a bıraktı. Asaf Savaş Akat'ın ekonomiyle ilgili yorumlarını katılımcılar ilgiyle dinledi. AKAT: "TÜRKİYE EKONOMİSİ FİYASKO DEĞİLDİR" 1950'lerde yaşanan sanayi gelişimin bir adım öteye taşınamamasından dolayı sonraki sürecin sıkıntılı geçtiğini ifade eden Akat, "Dış açıkla mücadele edilmediği takdirde enflasyonu düşürmek pek mümkün değildir. Bilinçli olarak TL'nin yavaş yavaş değer kaybetmesi sağlandı. Ama ipin ucunu kaçırmamak lazım. Burada da seçimlerin üst üste gelmesi yüzünden sıkıntılar yaşandı. Son 5 yılın en belirgin özelliği 2001 ile 2009 yıllarında değer kazanan TL'nin değer kaybetmesidir. 2012'den beri parasının değeri en çok düşen ülke oldu. Ama buna rağmen enflasyon istediğimiz kadar düşmedi. Türkiye ekonomisi fiyasko değil, dünyada fiyasko olan ülkeler var, ancak ülkemiz bu sıralamanın dışında. Afrika'daki ülkelerde bunun örnekleri var. Latin Amerika'da büyüdükleri halde irtifa kaybetmiş ülkeler vardır. Arjantin bunun en güzel örneğidir. Daha önce ekonomisi Kanada ile beraberken şimdi bizim ülkemizin altındadır" dedi. İŞADAMLARINI UYARDI 2003'ten bu yana ülke olarak ürettiğimizden çok daha fazlasını tüketen bir toplum haline geldiğimizi belirten Akat, "2012'de bu değişti. Son dönemde değişen büyüme hızı düşmesi oldu. Nedeni siyasidir. İç pazarın büyümediği görüldü. Bu süreç dövizle iş yapanlara yaradı. Turizm yapan yerler için iyi bir gelişme olmasına rağmen Rusya ile yaşananlar ve terörist eylemlerden dolayı can güvenliği endişesi nedeni ile turizm gelirlerinde de düşüşe neden oldu. TL değer kaybetmezse turist de gelmez, ihracat da verimli olmaz. Televizyonlarda ekonomik söylemlerde bulunanların görüşü kısıtlıdır. Onları dinlerseniz zarar edersiniz. Borsada iş yapıyorsanız kar edersiniz ama iş adamı iseniz bunlara pek itibar etmeyin" dedi. AKAT: "2017 YILINDA DOLAR ORTALAMA 3.65-370 OLUR" Devletin mali disiplini tekrar kazanması durumunda sistemin kendini toparlayacağını dile getiren Akat, "Yeni açıklanacak raporlarda bütçemiz düşük çıkacak. Bizim ne kadar zengin olduğumuzu biz zaten biliyoruz. Yavaşlamanın nedenini zamanında bulurlarsa, tedbir almak mümkün olur. Turizm de hala belirsizlik var ama pek umut görmüyoruz. Batıdan gelecek turistlerde hala düşüş var. Ama bu turistik yer için farklı olur. İşsizlik oranı bir süre daha düşmeye devam eder. Gerek büyümede gerek enflasyonda sürpriz beklemek lazım. Kur kökenli mali bir kriz olur mu? Bizim kriz anlarımız genelde kur kökenlidir. 'Mali çalkantı ihtimali var mıdır' bunu öngörmek zor ama ben bunun olmayacağını iddia ediyorum. En fazla dalgalanma olur. Burada popülist bir siyaset yükselirse olumsuz bir durum olur. Benim kur ile ilgili tahminin 2017 yılı için doların 3.65-3.70 civarında bir ortalama ile seyredeceği. İnsanımız kur yukarı çıkınca işlerin kötü gittiğini, kur aşağıya inince ise işlerin iyi gittiğini sanıyorlar. Esas ilginç olan ülkemizde dalgalı kurun olmadığının bir yerde kanıtı olan faiz dalgalanmasıdır. Ancak Türkiye'de kur ve faiz birlikte gidiyor" dedi. Asaf Savaş Akat, terör ve 15 Temmuz darbe girişiminin yanı sıra siyasi belirsizliğin de ekonominin kötüye gitmesinde önemli faktörler olduğunu söyledi. Toplantı soru ve cevap bölümü ile sona erdi.