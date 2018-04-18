(Görüntülü Haber) Bodrum renkli görüntülerle turizm sezonunu açtı

BODRUM'da turizm sezonu açılışı bugün düzenlenen törenlerle yapıldı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgiyle izlediği törende Bodrumlu minik öğrencilerin yöresel oyunları büyük alkış aldı. Bodrum Kaymakam Bekir Yılmaz törende keşkek ve helva kazanlarının başına geçerek, turistlere ve katılımcılara ikramda bulundu. Bodrum'da turizm sezonu açılışı Kaymakamlık ve Belediyenin İskele Meydanı'nda düzenlediği etkinliklerle yapıldı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye CHP'li Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt ile TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Neşe Gökbel'in katıldığı törende, oteller kurdukları stantlarda yöresel yemekler dağıttı. El sanatları sanatçıları ise açtıkları stantlarda yine yöreye özgü hediyelikleri sergileyip, satışa sundu. 'SON YILLARIN EN İYİ SEZONUNU YAŞAYACAĞIZ' Sezonun açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Bodrum, Türkiye'nin tek turizm yapan bölgesi. Zaman zaman konaklama sektörü ile turizm karıştırılıyor. İkisi farklıdır. Turizm bir turistin geldiği şehri doya doya yaşamasıdır. Esnafı ile çarşısıyla, doğası, mavi yolculuğu ile kültürü ile tanışmasıdır. Kenti tarihi ve ören yerleri ile yaşamasıdır. Son zamanlarda turizm ise havalimanından turisti otobüslerle alıp, tatilin ardından da havalimanına bırakılarak yapılıyor. Yani turist konakladığı tesisin dışına çıkmıyor. Bunun adı konaklama sektörüdür, bu turizm değildir. Bodrum gerçek turizm yapan bir bölge olarak ne yazık ki 2015'ten sonra kan kaybına uğradı. Bu kan kaybında bile turizme gönül veren sivil toplum kuruluşları ve yöneticilerle birlikte sıkıntıyı aşmayı bildik, mücadeleyi bırakmadık. Bu nedenle uzun yıllar verdiğimiz mücadelenin sonucunu bu yıl görmeye başladık. Herhangi bir aksaklık olmazsa şu anda 2015 yılı rakamlarının üzerine çıkabileceğiz ama asıl amacımız Bodrum'da 2011 yılının hedeflerini yakalamaktır" dedi. Kaymakam Bekir Yılmaz da konuşmasında Bodrum'un dışından kaynaklı konjonktürel nedenlerle turizmde geçmiş yıllarda bazı sıkıntılar yaşandığını belirtip, "Ancak bu sene çok umutluyuz çünkü turizmi olumsuz etkileyen faktörler yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bizim en büyük sıkıntımız sezonun kısalığı yani 4 aya sıkışması. Bu nedenle alternatif turizm ile bu süreyi uzatmamız gerek. Bunun için de nisan ve mayıs ile ekim ve kasım aylarını daha iyi değerlendirmeliyiz" diye konuştu. Kaymakam Yılmaz konuşmasının ardından hazırlanan stantlardaki kazanların başına geçerek yerli ve yabancı turistlere keşkek ve helva ikram etti. Açılış töreni Bodrum Halk Oyunlarını Araştırma Derneği (BOFAD) çocuk ekibinin yöresel oyunları sahnelemesi ile devam etti. Çocukların sergilediği 'Tosun Mehmedim, Harmandalı, Çökertme' gibi oyunlar, turistler tarafından büyük ilgi ile izlendi.