(Görüntülü Haber) BMC ile Türk Metal Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi

BMC ve Türk Metal Sendikası arasında 1 Eylül 2017 ile 31 Ağustos 2019 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi için imzalar atıldı. BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, yılı 1 milyar dolar ciro ile tamamlayacaklarını belirterek, "3 yıl içerisinde teorik olarak yüzde yüz milli bir savunma sanayii sektörüne sahip olacağız" dedi. Savunma sanayii ve ticari araç üretimi alanlarında, yerli ürün geliştiren BMC, bin 453'ü mavi yakalı toplam 2 bin 200 çalışanı için Türk Metal Sendikası ile toplu iş sözleşmesini imzaladı. İmza törenine, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, BMC Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortağı Talip Öztürk, Türk Metal Sendikası İzmir İl Başkanı Mürsel Öcal, BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir, BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk ve BMC İnsan Kaynakları Direktörü Mahmut Temiz katıldı. BMC Fabrikasındaki çalışanlar, imza törenini canlı yayında fabrika yemekhanesinde toplu halde izledi. 2 yılı kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi, fabrikada coşkuyla kutlandı. "2017-2018 YILININ EN İYİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ" Türk Metal İş Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, sözleşmenin 2017-2018 yılları arasında imzalanan en iyi sözleşme olduğunu belirtti. Pevrul Kavlak, zam oranında ve sosyal haklarda gerçekleştirilen iyileştirmeyi şu sözlerle anlattı: "Birinci 6 aydaki enflasyon 3.2'ydi. Birinci ayda öncelikle saati 9 TL'nin altında olanları 9 TL'ye çektik. Daha sonra 1 lira 60 kuruşluk bir zam yaptık. Her kıdem yılı için de arkadaşlara 30 lira artı zam yapıldı. Bu da ortalama ücretlerde yüzde 27.14'e denk geliyor. Sosyal haklarda ise yüzde 30'a varan artışlar elde edildi. Ramazan Bayramı'nda 200 liralık erzak yardımı eklendi. Bu da 3.2 olana yüzde 27 kümülatifleriyle beraber yıllık 35'e yakın zam oranı demek. Bu da Türkiye şartlarında bu zamana kadar kimsenin ulaşamadığı bir zam oranı. Bu konuda iddialıyız bu 2017-2018 yılının en iyi toplu iş sözleşmesi, 24.64'ten 27.14'e bir sıçrayışla Türkiye'de bu zamana kadar imzalanmış en iyi sözleşme." 3 "YILDA HEDEF 5 MİLYAR DOLAR CİRO" Savunma Sanayi'nde hedefleri önceden ilan etmenin doğru olmadığını belirten Ethem Sancak, 3 yılda 5 milyar dolarlık ciro hedefleri olduğunu söyledi. Sancak, "Bunlar hep yeni ürünler, markalar ve işlerle olur. Bunu Savunma Sanayii Müsteşarlığımız ve ordumuzun ihtiyaçlarına binaen geliştiriyoruz. TSK'nın taleplerine uygun geliştiriyoruz ürünleri ama, bunları geliştirebilecek mekanizmaları oluşturduk. 400'e yakın mühendisimiz var. Bu kişiler sahada jandarma, polis ve orduyla pratik yaparak ürün geliştiriyorlar" dedi. "FATİHLER VE YAVUZLAR GERİ DÖNÜYOR" BMC'nin 65 yıllık geleneğinde sivil otomotiv sektöründe de önemli bir firma olduğunu söyleyen Sancak, "Kamyonda Fatihler ve Yavuzlar efsaneydi. Şimdi onlar geri dönecek eli kulağında bu yıl bitmeden gelecekler. Şehir içi taşımacılığında otobüste hem elektrikli hem gazlı hem de konvansiyonel ürünlerimiz çıkıyor" diye konuştu. Yerli otomobil babayiğit ile ilgili çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Sancak şöyle devam etti: "5 babayiğitle beraber milli ve yerli arabayı yapan şirketlerden olacağız. 5 ortağız ve 5'i de çok kıymetli Türkiye şirketleri. Ortak şirketin eli kulağında bugün yarın medyaya ilan edeceğiz. Onun profesyonel dünya markası Türk yöneticileri katılacak. Ülkemize beyin göçü olacak. Bir iki ay içerisinde basına açıklayacağız. Cumhurbaşkanımız yerli aracı 2019'da prototip, 2021'de ise yolda görmek istiyorum demişti. İnşallah bunu yapacağız. " "SAVUNMA SANAYİNE 3 YILDA YÜZDE YÜZ MİLLİ ÜRETİM" Türkiye 3 yıl içinde yüzde yüz yerli motor ve zırhlı envanter üretir diyen Sancak, "O birikim bizde var. Sanayii Müsteşarlığı da bu konuda bütün savunma sanayii şirketlerini yönlendiriyor. O duygularla bunu söylüyorum. 3 yıl içerisinde teorik olarak yüzde yüz milli bir savunma sanayi sektörüne sahip olacağız" ifadelerini kullandı. Karasu'da savunma sanayiine hizmet verecek yeni bir fabrika hazırladıklarını söyleyen BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk ise, "Fabrika için altyapı çalışmaları başladı. 1 nisanda da firmalar arasında ihaleye çıkıyoruz. 8 tane firma katılıyor. 15 Nisan'da ilk temel atma törenini basınla beraber yapmış oluruz, ondan sonra da 2019'da ilk 130 bin metrekarelik kapalı alanda bitireceğiz, 2023'te de toplam 550 bin metrekarelik kapalı alanla savunma sanayiine hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.