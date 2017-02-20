(Görüntülü Haber) Biberin şeklini hormon değil ısı farkı bozdu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vahap Tuncer, gevrek ve sulu yapıda olan biberin sıcaklık farkı nedeniyle su kaybetmesi durumunda esnek bir yapıya sahip olabileceğini belirterek, “Bu esnek yapıya dayandırılarak biberde hormon kullanıldığı söylemleri doğru değil" dedi. Vahap Tuncer, son günlerde biberin zirai ilaç kullanımından kaynaklı yumuşadığı ve salatalıkta hormon kullanıldığına yönelik asılsız iddiaların gündeme getirildiğini söyledi. Biberlerin lastik gibi esnemesi ve kırılmamasının ilaca bağlanmasına yönelik haberler yayımlandığını belirten Tuncer, bu tür ifadelerin bilimle alakası olmadığını vurguladı. Biberin kışın sera şartlarında güçlükle yetiştirildiğini belirten Tuncer, “Gevrek ve sulu yapıda olan biber dış koşullarda sıcaklık nedeniyle su kaybediyorsa esnek bir yapıya sahip olur. Bu esnek yapıya dayandırılarak biberde hormon kullanıldığı söylemleri doğru değil. Çok fazla ilaç kullanılan ürünler tam tersi yumuşamaz, aksine daha sert bir yapıya kavuşur" dedi. DIŞ GÖRÜNÜŞ HORMONDAN DEĞİL Türkiye'de hormon kullanımının yıllardır yasak olduğunu dile getiren Vahap Tuncer, döllemeyi sağlamak için bambus arısının kullanıldığını söyledi. Salatalık gibi ürünlerin kendi kendini döllediğini kaydeden Tuncer, bu sebzede hormon kullanımına hiç gerek olmadığını dile getirdi. Tuncer, şöyle devam etti: “Çekirdeksiz salatalıkları hormonlu ilan etmek bilime çok aykırı. Sebzelerin dış görünüşüne bakarak hormonlu olduğunu anlamak asla mümkün değildir. Laboratuvarda analiz edilmesi gerekiyor. Sektör dışından insanların farklı renk ve şekildeki sebzeleri hormonlu ilan etmesi doğru değil. Bu tür açıklamalar halkın sebze ve meyve tüketimini engelliyor ve üreticinin alın terinin boşa gitmesini neden oluyor." İLAÇ SAYISI 450'DEN 100'E DÜŞTÜ Konvansiyel (göreneksel) tarımda ilaç kullanımının neredeyse zorunlu olduğunu aktaran Başkan Vahap Tuncer, geçmişte Türkiye'de 450'nin üzerinde ruhsatlı tarım ilacı olduğunu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerle bu sayının 100 civarına indiğini söyledi. Tuncer, “İlaçların bekletilme süresi çok kısadır. Bu sürelere uyulduğu takdirde insan sağlığına riski söz konusu değildir. Alınan tedbirlerle riskin çok azaldığını düşünüyorum" diye konuştu. Vahap Tuncer, bu sene Antalya'nın kışı soğuk ve kurak geçirdiğini belirterek, kış koşullarında üreticilerin çok fazla ilaç kullanmadığını, bu nedenle tüketicilerin şekillere bakmadan rahatlıkla sebzeleri tüketebileceğini aktardı.