(Görüntülü Haber) Bayraktar: Lahanada üretici ile market arasındaki fark yüzde 559,3

Gizem KARADAĞ/ANKARA, () - TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Ramazan ayı öncesinde üretici ve market fiyatları arasındaki fark yüzde 559,3 ile en fazla lahanada görüldü. Lahanadan sonra fiyat farkı sırasıyla, elmada yüzde 286,8, kuru kayısıda yüzde 284,9, maydanozda yüzde 271,9, sivri biberde 263,6 oldu” dedi. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, oda binasında düzenlediği basın toplantısında gıda fiyatlarındaki değişimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Bayraktar, markette en fazla fiyat artışının yüzde 24,9 ile elmada olduğunu belirterek, “Elmadaki fiyat artışını yüzde 21,5 ile patlıcan, yüzde 18,3 ile lahana, yüzde 18,1 ile ıspanak takip etti” dedi. ‘YENİ ÜRÜNÜN FİYATI, ESKİ ÜRÜN FİYATININ OLDUKÇA ÜZERİNDE’ Fiyat düşüşünün ise üreticide yüzde 36,5 ile en fazla sivri biberde görüldüğünü ifade eden Bayraktar, şunları söyledi: “Sivri biberdeki fiyat düşüşünü yüzde 12,4 ile domates, yüzde 7,6 ile salatalık, yüzde 3,5 ile kabak izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 75,4 ile patateste meydana geldi. Patatesteki fiyat artışını yüzde 50 ile ıspanak, yüzde 28,6 ile limon, yüzde 22,1 ile patlıcan takip etti. 11 günlük süreçte üretici ve marketlerde fiyatı en fazla düşen ürün sivri biber, en fazla artan ürün ise markette elma, üreticide patates oldu. Fiyatı artan ürünlerden patateste görülen artış rakamı sizleri yanıltmasın. Nisan ayında piyasada eski ürün satılıyordu. Çukurova Bölgemizde yeni başlayan hasat ile birlikte patates ve kuru soğanda yeni ürün piyasaya girdi. Piyasaya giren yeni ürünün fiyatı, eski ürün fiyatının oldukça üzerinde gerçekleştiği için fiyat farkı oluştu.” ‘MEVSİMSEL ETKİLERLE FİYAT FARKLILIKLARI OLABİLİR’ Ardından bu yıl ve geçen yıl arasındaki gıda fiyatlarını karşılaştıran Bayraktar, şöyle konuştu: “Market fiyatlarında, bu yıl ve geçen yılki Ramazan ayı öncesi fiyatları karşılaştırdığımızda,6 üründe azalma,27 üründe ise fiyat artışı meydana geldi. Markette en fazla fiyat düşüşü yüzde 12,4 ile domateste görüldü. Domatesteki fiyat düşüşünü yüzde 5,4 ile patates, yüzde 4,6 ile nohut izledi. Buna karşılık, marketlerde fiyatı en fazla artan ürün yüzde 65,4 ile kuru incir oldu. Kuru incirdeki fiyat artışını yüzde 41,6 ile kuru soğan, yüzde 40,2 ile kabak, yüzde 33,4 ile salatalık takip etti. Üreticide 3 üründe azalma, 26 üründe ise fiyat artışı oldu. En fazla fiyat düşüşü üreticide yüzde 26,7 ile kırmızı mercimekte görüldü. Kırmızı mercimekteki fiyat düşüşünü yüzde 20,1 ile kuru fasulye, yüzde 7,8 ile yeşil mercimek izledi. Buna karşılık, fiyatı en fazla artan ürün yüzde 104,4 ile salatalık oldu. Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 84,62 ile kuru incir, yüzde 83,58 ile elma, yüzde 72,73 ile kuru soğan takip etti. Bilindiği gibi Ramazan ayları her yıl 10 gün geriye gelmektedir. Bundan dolayı Ramazan öncesi iki tarihi karşılaştırmak, aynı dönemleri kapsamadığı için mevsimsel etkilerle fiyat farklılıkları olabilir.” ‘DANA ETİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ, ENFLASYONUN ÇOK ALTINDA KALMIŞTIR’ Ardından et fiyatlarında yaşanan değişimleri de değerlendiren Bayraktar, şunları söyledi: “Bu yıl ve geçen yılki Ramazan ayı öncesi fiyatlarını karşılaştırdığımızda, üreticide kuzu eti fiyatı yüzde 24 artarken, dana etindeki fiyat artışı yüzde 4,5’te, tüketicide ise kuzu eti fiyatı yüzde 25 artarken, dana etindeki fiyat artışı yüzde 2,7’de kalmıştır. 11 günlük sürede, tüketicide dana ve kuzu eti fiyatı yüzde 1,5, üreticide kuzu eti fiyatı yüzde 1 artarken, dana eti fiyatı hemen hemen aynı kalmış, sadece 1 kuruş azalmıştır. Bu yıl ve geçen yılki Ramazan ayı önceleri arasında dana eti fiyatlarındaki artış, enflasyonun çok altında kalmıştır.” ‘RAMAZAN AYINDA KURU BAKLAGİLLERDE VE PİRİNÇTE TÜKETİM ARTMAKTADIR’ Daha sonra üretici ve market fiyatları arasındaki farka dikkat çeken Bayraktar, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Ramazan ayı öncesinde üretici ve market fiyatları arasındaki fark yüzde 559,3 ile en fazla lahanada görüldü. Lahanadan sonra fiyat farkı sırasıyla, elmada yüzde 286,8, kuru kayısıda yüzde 284,9,maydanozda yüzde 271,9,sivri biberde263,6 oldu. Ramazan ayında tüketimi artan ürünlerden kuru kayısının yanı sıra, kuru incirde fiyat farkı yüzde 234,4,kuru üzümde fiyat farkı yüzde 147,2,sütte yüzde 231,2, yumurtada yüzde 47,1, dana etinde yüzde 58,7, kuzu etinde yüzde 50,5 oldu. Yine Ramazan ayında kuru baklagillerde ve pirinçte tüketim artmaktadır. Bu ürünlerde ki üretici market fiyat farkı, kırmızı mercimekte yüzde 249,9, kuru fasulyede yüzde 210,8,yeşil mercimekte yüzde 161,4,pirinçte yüzde 66,nohutta yüzde 65,9 düzeyinde gerçekleşti.” ‘HALKIMIZ MAĞDUR EDİLMEMELİDİR’ Halkın Ramazan ayında makul fiyatlardan ürün tüketebilmesi için üretici ile market fiyatları arasındaki farka dikkat edilmesi gerektiğini belirten Bayraktar, konuşmasını şu cümlelerle tamamladı: “Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala tüm gözler gıda fiyatlarına çevrilmiştir. Beklentimiz bütün kesimlerin sorumlu davranması, artan talebin suiistimal edilmemesidir. Tüketicilerimizin yeterli ve güvenilir gıdaya uygun fiyatla erişebilmesi hepimizin dileğidir. Spekülasyona fırsat verilmemeli, tedbirler zamanında alınmalıdır. Üretici, esnaf, halk, Ramazan ayını dört gözle beklemektedir. Tüm taraflar Ramazan ayının anlam ve önemine yakışır şekilde hareket etmeli, halkımız mağdur edilmemelidir. Gıda denetimleri artırılmalı, halkın sağlığıyla oynanmasına izin verilmemelidir. Ramazan yaklaşırken üretici, hal, pazar ve market fiyatlarını takibe devam ediyoruz. ’Ramazan fırsatçılığı yapılmasın’ diyoruz. Tüketicilerimizin yeterli ve güvenilir gıdaya uygun fiyatla erişebilmesinin sağlanmasını istiyoruz.”