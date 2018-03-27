(Görüntülü Haber) Batman'dan Almanya'ya 3 milyon euroluk böğürtlen ihracatı

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - ALMANYA'da 40 yıldır yaş meyve- sebze sektöründe hizmet veren, market işletmecisi Mirbey Adam, Batman'da yetiştirilen böğürtleni almak için girişimde bulundu. Kentte, gıda sektöründe faaliyet yürüten Sabit Ceylan, 70 dönümlük arazisinde yetiştirdiği böğürtleni Almanya'ya satmak için Mirbey Adam ile 3 milyon euroluk sözleşme imzaladı. Ceylan, "Daha önce yetiştirdiğimiz meyveleri Rusya, Suudi Arabistan, Hindistan, Gürcistan ve Ürdün'e göndermiştik. Şimdi de böğürtleni Avrupa'ya ihraç etmenin hazırlığındayız" dedi.



Batman'dan Ortadoğu ülkelerine daha önce armut, erik, kayısı ile elma ihraç eden firma tarafından şimdi de 70 dönümlük arazide yetiştirilen böğürtlen, Avrupa pazarına çıkarılıyor. Almanya'da yaklaşık 40 yıldır yaş sebze- meyve ihracatı yapan iş insanı Mirbey Adam, geldiği Batman'da böğürtlen ihracı için görüşmeler gerçekleştirdi. Mirbey Adam, kentte, gıda sektöründe faaliyet gösteren Sabit Ceylan ile 70 dönümlük arazisinde yetiştirdiği böğürtleni Almanya'ya satmak için 3 milyon euroluk sözleşme imzaladı. Batman- Siirt sınırında bulunan Yunuslar köyündeki 70 dönümlük arazide yetiştirilen böğürtlenleri gören Adam, "Öncelikle firmayı böyle bir yatırıma teşebbüs etmesinden ötürü kutluyorum. Batman'da böyle bir projenin hayata geçirilmesi cesaret ister. Bu bölgenin en büyük sorunlarından biri de işsizliktir. Buradaki ürünlerin Avrupa'da pazarlaması için bizi davet etmelerinden sonra bu topraklarda ne kadar önemli ürünün yetiştiğine de tanık olduk" dedi.



'BATMAN, ÖNEMLİ BİR ÜRÜNÜ MARKALAŞTIRMIŞ'



Batman ve çevresinde yetiştirilen sebze ve meyveleri Avrupa'da pazarlayacağını kaydeden Adam, "Tarım Bakanlığı'nın bazı bölgelerde böğürtlene yönelik yeni proje geliştirdiğini duyduk. Daha yeni deneme safhasında olan bakanlığın bu projesinden önce Batman, bu ürünü başarmış. Burası Bursa ve Kütahya değil, burası Batman. Çok önemli bir ürünü markalaştırmış. 3 milyon euroluk üzerinde ciro. Bu iş, sıradan bir iş değil. En önemlisi buraya lojistik sağlamaktır. Bu işe başladık. Korkulacak bir şey yok. Afrika ve Rusya'ya gidiyorduk. Oralarda sokakta yürümekten korkuyorduk. Bu bir pazardır. Burada endişe edilecek bir şey yok. Batman böğürtleni başta olmak üzere diğer ürünleri de Avrupa'da pazarlayacağız" diye konuştu.



'BÖĞÜRTLENİ MAYISTA ALMANYA'YA GÖNDERECEĞİZ'



Böğürtlenin Avrupa'ya ihraç edileceği firmanın yetkilisi Sabit Ceylan ise Batman- Siirt il sınırındaki arazinin büyük bölümünün sulu tarıma açıldığını söyledi. 3 yıl önce diktikleri ağaçların ilk meyvelerini geçen yıl aldıklarını anlatan Ceylan, şunları söyledi:



"Ürünlerimizin bir bölümünü Ortadoğu ağırlıklı ülkelere ihracat yaptık. Bir bölümünü de iç piyasaya sattık. Rusya, Arabistan, Hindistan, Gürcistan ve Ürdün gibi pek çok ülkeye elma ağırlıklı ürün ihracatında bulunduk. Bu bölgede pilot tesis kurduk. Doğru pazarları bulabilirsek bunu yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu bölgedeki insanların yapamayacağı bir şey yok; çünkü bu topraklar verir, insanlar da yapar. Sadece yapmamız gereken, suyun önünü açmak. Su kendi yatağını genişletir. Birçok ülkeden iş adamları ve dostlarımız tesislerimizi görmeye geliyor. Almanya'dan konuk ettiğimiz Mirbey Adam'la istişare ettik. İlk etapta 70 dönümlük alanda ektiğimiz böğürtleni mayıs ayında Almanya'ya göndereceğiz."



Markalaşabilecek ürünlerin Avrupa pazarında, 2018 yılında daha çok görüleceğini vurgulayan Sabit Ceylan, "Bu memlekette düzgün şekilde, alın terini toprakla buluşturup, ekmek çıkarmanın derdindeyiz. Burada çıkan her ekmek, çalışan insanı doydurur. Bu ekmeği bölüşebilme ahlaklılığında olan herkesle çalışırız. Almanya'dan üşenmeyip, bahçe, tesis ve soğuk hava depolarımızı bizzat görüp, bizimle anlaşmaya varan Mirbey Adam'la yeni hedef belirledik. Böğürtlen, özel bir ürün. Böğürtlenin Avrupa ülkelerinde ilgi göreceğine inanıyoruz" diye konuştu.

