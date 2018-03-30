(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Şimşek: 8,7 milyon kişi iş bularak büyümeyi hissetmiş

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, son 10 yılda, 28 ülkeden oluşan Avrupa Birliği'nde (AB) 5,2 milyon, Türkiye'de ise 8,7 milyon kişinin iş bulduğunu belirterek, "Türkiye büyüyor ama biz hissetmiyoruz, deniyor. 8,7 milyon kişi iş bularak büyümeyi hissetmiş" diye konuştu.



Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen İş Zirvesi 2018, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek bölgesindeki bir otelde başladı. Zirvenin açılış konuşmasını Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yaptı. Mehmet Şimşek, dünya ekonomisinin toparlanma sürecinde olduğunu belirterek, ekonominin 2-3 yıllık perspektifte oturmuş durumda olduğunu söyledi. Uzun vadede dünya ekonomisi önünde ciddi sorunlar olduğunu dile getiren Şimşek, "Bu sorunların başında korumacılık eğilimi var. Dünyada en çok reformlara ihtiyaç varken tersine bir azalma var. Dünyada borç sorunu var. Faizler düşükken bunu yönetmek daha kolay, faizler yükselirse bu borcu yönetmek zorlaşabilir" dedi.



30'DAN FAZLA ÜLKE, POTANSİYELİNİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ



Beklentilerin 2018 itibarıyla parasal genişlemenin duracağını, hatta sıkılaşmaya gidebileceğini gösterdiğini dile getiren Şimşek, dünyada 30'dan fazla ülkenin, potansiyelinin üzerinde büyüdüğünü aktardı. Gelişmiş ülkelerde çıktı açığının kapandığını vurgulayan Şimşek, gelişmiş ülkelerde yatırımların durağan seviyede, gelişmekte olan ülkelerde de güçlü seviyede olduğunu söyledi.



'BU HIZLA GİDERSEK'



Türkiye ekonomisinin son 15 yılda büyük bir başarı hikayesi yakaladığına dikkati çeken Mehmet Şimşek, şöyle devam etti:



"Türkiye 15 yılda ortalama yüzde 5.7 büyüdü. Türkiye 100'den 231'in üzerine çıkmış. Dünya bu dönemde 100'den 171'e çıkmış. Türkiye; Çin ve Hindistan hariç, gelişmekte olan ülkelere göre oldukça güçlü bir performans ortaya koyuyor. Bu performansın devamı kritiktir. ABD ile arayı 20 puan kapatmışız. Avrupa Birliği ile 28 puan kapatmışız. Bu hızla gidersek Avrupa ile farkı 14 yılda kapatırız."



10 YILDA 8.7 MİLYON KİŞİ İŞ BULDU



Başbakan Yardımcısı Şimşek, büyümenin 2018'de devam edeceğini söyledi. Bu yılın ilk çeyreğinde güçlü bir seyir olduğunu belirten Şimşek, "AB toparlanıyor, turizm toparlanıyor, yatırımda artış var. Özel tüketimde artış var. Bütün bu faktörler 2018'de Türkiye'nin büyüme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Teşvik talebi rekor düzeyde. Geçen yıl 206 bin firma kredi garanti fonundan yararlandı. İstihdam artıyor. Geçen yıl 1 milyon 635 bin kişiye iş bulduk. İlave bir tedbire gerek kalmadan iç talebin güçlü seviyede olacağı ortada. AB'de son 10 yılda 5,2 milyon, Türkiye'de ise 8,7 milyon kişi iş buldu. 'Türkiye büyüyor ama biz hissetmiyoruz' deniyor. 8,7 milyon kişi iş bularak büyümeyi hissetmiş" diye konuştu.



'SAĞLIK TURİZMİ İLE TURİZMİ GÜÇLENDİRMEMİZ SÖZ KONUSU'



Türkiye ekonomisinin tabana yaygın büyüme sağladığını belirten Şimşek, yoksullukta azalma olduğunu söyledi. 2040 yılına kadar AB'de 14 trilyon dolarlık altyapı yatırımı olacağını dile getiren Şimşek, şöyle devam etti:



"Bu nedenle AB'ye 3-4 yıldır Gümrük Birliği'ni genişletelim diyoruz. Müteahhitler, iş adamlarımız, bu pastadan pay alacak. Biz rekabetten korkmuyoruz. Turizm toparlanıyor. Türkiye eskiden yakaladığı bu alanda zirveye yeniden dönecek. Fiyat olarak zaman alacak ama hacim olarak hızlı bir şekilde zirveye ulaşacak. Turizm çok fazla ithal girdi girmeden döviz girdisi sağlıyor. Önem verdiğimiz güçlü bir sektör. Sağlık turizmi ile turizmi güçlendirmemiz söz konusu."



'TÜRKİYE'NİN ALGISI GERÇEĞİNİ YANSITMIYOR'



Türkiye ekonomisinin aşırı ısınma dönemini geride bırakma aşamasında olduğunu belirten Şimşek, cari açığın ise gelecek dönemde yüzde 4'ün altına inmesini beklediklerini söyledi. Şimşek, "Türkiye reformlarla tekrar potansiyeline uygun güçlü bir çaba içerisinde. Cari açığın finansman kalitesini artırmak için yatırım ortamı reformu, Avrupa ile iyileşen ilişkiler ile adımlar attık. Türkiye, gelişmiş ülkeler arasında borçluluk açısından en makul ülkeler arasında. Reel sektörün borcu fazla görünüyor. Ama doğru alanlara yatırım yapmışsa sorun yok. Kamunun döviz anlamında bir sıkıntısı yok. Vatandaşın döviz borcu yok. Bankacılık sektörünün sıkıntısı yok. Türkiye'nin algısı gerçeğini yansıtmıyor. Algıyı düzeltmek için en iyi şey reformdur. Reformlar yaparak, Türkiye'yi güçlendirerek, dışa bağımlılığı azaltarak bu yanlış algıyı değiştirebiliriz" dedi.

