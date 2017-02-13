(Görüntülü Haber) Balık yok, sebzenin fiyatı çok. İstanbul'da çarşı pazar

Halde kasası 10, manavda tanesi 4 TL. Tüketicinin kıvırcık şaşkınlığı.. Balık tezgahları boş. Hamsinin kilosu 15 TL'ye kadar çıktı Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: İdris TİFTİKCİ, İstanbul İstanbul'da balık sıkıntısı yaşanıyor. Balık tezgahları boş. Hamsinin kilosu 15 TL'ye kadar çıktı. Balıkçılar bunun nedenini hava şartları olarak açıklıyor. Balık o kadar az ki durumdan amatör balıkçılar bile şikayetçi. Galata Köprüsü üzerinde 4 saattir olta başında beklediğini söyleyen amatör balıkçı durumu kendi dilinde anlatıyor : Bir tık bile yok" diye anlatıyor . MEYVE SEBZE HALİ ESNAFI ŞİKAYETÇİ Benzer bir durum manav tezgahlarında da yaşanıyor. Fiyatların yüksekliğinin sebebi olarak kendilerinin günah keçisi ilan edildiğini oysa hal çıkış fiyatlarının belli olduğunu söyleyen İstanbul Yaş Meyve Sebze Bostan Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Muhittin Baran uluslararası market zincirlerini suçladı. Baran, " Hal çıkış faturasını isteyeceksiniz.1 Liraya mi çıkmış, 1 kuruş 20 kuruşa hatta 2-3 liralık farka satılıyor. 2 liralık fiyat farkını onlara sormak lazım"diye konuştu. KASASI 10 TL, TEK FİYATI 4 TL Baran en çarpıcı örneği Kıvırcık için verdi. Bazı manavlarda tanesi 4 TL'ye satılan kıvırcığın kasa fiyatının 10 TL olduğunu söyledi. İstanbul Yaş Meyve Sebze Bostan Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Muhittin Baran," Bedava alın bunu götürün, kiloda 60 kuruş etkiler. Şu kıvırcığın hal çıkışı sandığı 10 tl. Bir sandıkta 11 kıvırcık var. Şunu 2 liraya sattığını düşün. Bunun 23 lirası kardır"dedi.