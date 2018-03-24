(Görüntülü Haber) Bakan Zeybekci'den dolardaki yükselişle ilgili açıklama (2)

'MESLEKİ EĞİTİM KONUSUNDA BAŞARISIZIZ'



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Merkezefendi Belediyesi Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda düzenlediği 'Yer Altı Kaynakları, Türkiye'nin Serveti' konulu istişare toplantısına katıldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, kaymakamlar ve partililerin de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Zeybekci, mesleki eğitim konusunda başarısız olduklarını belirtip, "Maalesef, üniversitelerden mühendisler mezun ediyoruz, ancak bu mühendislerimiz ne bir atölye ne bir inşaat ne bir fabrika görmüş ne de eline bir anahtar alıp bir makineye veya inşaata, demire dokunmamış. Buna bizde şöyle derler; 'Sen ağa, ben ağa, ineği kim sağa.' Her taraf mühendis. Hakikaten bununla ilgili kendimizi başarısız görüyorum. Allah bize akıl vermiş, bu akıl ile bu sistemi yöneterek, Türkiye'de mesleki eğitimi üretim sektörlerine yani bizim ihtiyaç duyduğumuz alanlara, bir mesleki eğitimi kanalize edemedik. Laf yetiştirme zamanı değil iş yetiştirme zamanı artık. İş yetiştirmemiz lazım. Benim fabrikam dahil olmak üzere bütün fabrikaların tamamında işçi aranıyor, usta aranıyor, tekniker aranıyor. Diğer taraftan 5 milyon insan KPSS'ye giriyor, ne için? Devlete girmek için. Bir şeyi yanlış yapıyoruz? Ben söylüyorum ki siz de cesaretle söyleyin bunları. Birbirimizi alkışlamak ve pohpohlamaktan da vazgeçelim artık. Yanlış yapıyoruz. Hoş geliyor, iyi geliyor bazı şeyleri söylemek" dedi.



'İŞLETME İKTİSAT MEZUNLARI BOŞUNA ATAMA BEKLEMESİN'



Bakan Zeybekci, konuşmasının devamında, bir milletvekilinin görüştüğü 2 yıllık maliye, muhasebe meslek yüksekokulu mezunlarının devlet kadrosuna atama beklediğini söylediğini aktarıp, "Yok kardeşim devlette böyle bir kadro. Bu milletin kaynaklarını ve imkanlarının emanetçisi olarak söylüyorum, devlette böyle bir kadro yok. Bu ülke Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği o muasır medeniyetler seviyesine yürüyecek ise bırak namerde, merde dahi muhtaç olmayacak günlere yürüyecekse, bunu özel sektör eli ile yapacak, devlet eliyle değil. Artık eğitim sistemiyle ilgili şikayetten vazgeçeceğiz. Örnekleri var dünyada. Ben de işletme iktisat mezunuyum. Mail adreslerimize ve Twitter'dan geliyor '400 bin tane işletme iktisat mezunu kadro bekliyor' diye. Yok kardeşim kadro bekleme boşuna, özel sektöre gideceğiz" diye konuştu.



Bakan Zeybekci, toplantının ardından Acıpayam ilçesine hareket etti.



