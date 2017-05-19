(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci: Yıl sonunda işsizlik oranını tek haneli rakamlara indireceğiz

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yıl sonunda işsizlik oranını tek haneli rakamlara indireceklerini söyledi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, geldiği Elazığ'da, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte yapımı tamamlanan Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasının açılışını yaptı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ın yaptığı teşekkür konuşmasının ardından konuşan TOBB Başkanı Hicarcıklıoğlu, turizmde atağa geçildiğini belirterek, "Elinizin altına müthiş bir potansiyel var. Hem bölge olarak var, hem Elazığ olarak var. Harput inşallah UNESCO kültür mirasa listesine girecek, valimiz, belediye başkanımız oda başkanlarımız büyük bir çaba sarf ediyorlar. Tarihe geçecek işleriniz var sizin, Harput Ulu Cami minaresi. Millet Pizza Kulesi'ni İtalya'da görmeye gidiyor. Aslında bunları tanıtmak lazım. İstihdam konusunda rüyamızda görmediğimiz bir şey biz istedik, hükümetimiz verdi. Yeni bir adam işe aldığımızda üç ay maaşı devletten sen ödemiyorsun, üç ay sonra 9 ay boyunca vergisi sigortasını devlet ödüyor. Yani bin 400 lirayı sen ödüyorsun, üstünü vergisini 9 ay boyunca devlet ödüyor. Bu istihdama tarihi bir destek. Burada biz bir söz verdik, Şubat'ta dedik ki Sayın Cumhurbaşkanımıza, bizi destekle 1.5 milyon üyemiz var 1.5 milyon adam alacağız işe. 1.5 milyona söz verdik 4 ayda 1 milyon kişiye istihdam sağladık. Yıl sonuna kadar verdiğimiz sözü yerine getirmiş olacağız" dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise yıl sonuna kadar işsizlik oranını tek haneli rakamlara indireceklerini belirterek şöyle konuştu: "16 Nisan'dan önce ekonomiyle ilgili olarak söylediklerimiz, hepsi bir bir gerçekleşiyor. Algı operasyonları ve suni müdahalelerle ekonomimize yönelik engelleme faaliyetlerini çok şükür sizlerin ve milletimizin samimi gayretleri ve tabi ki Allahın izniyle bertaraf ettik. 16 Nisandan sonra önümüz daha açık, daha öngörülebilinir bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Daha fazla demokrasinin, daha fazla değişimin, daha fazla reformun olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. 16 Nisan'dan sonra bir yandan cumhurbaşkanlığı hükümet sitemine geçiş reformlarını gerçekleştirirken, bir yandan da gündemi ekonomi olarak belirledik ve Türkiye'yi reel sektörün daha fazla nasıl büyütürüz onun gayreti içerisindeyiz. Onun için sizlerle daha fazla bir araya gelerek, Türkiye'de atılacak adımlar noktasında hani reformları gerçekleştirdiğimizde neleri başaracağız bunu hep birlikte tartışarak biz inşallah 2019 da reformları tamamlayan bir ülke olarak 2019'a adım atacağız. TUİK'in açıklamış olduğu işsizlik rakamlarına baktığımızda da işsizliğin azaldığını görüyoruz. İnşallah göreceksiniz, burada bir müjde olarak söylüyorum; Mart ve Nisan ayında bu işsizlik rakamlarının daha da aşağı indiğini göreceksiniz, Mayıs ayında da bu rakamların daha da aşağı ineceğini göreceksiniz, yıl sonu itibariyle işsizlik rakamları tek haneli rakamlara indireceğiz." 'KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ ŞEHİR DIŞINA ÇIKARILACAK' Pilot il olarak 8 ilde küçük sanayi sitelerinin şehir dışına çıkarılacağını ifade eden Bakan Tüfenkci, "Özellikle küçük esnafımızı KOBİ'lerimizi geliştirme adına, şehrin içerisinde kalan ve hem çevreyi kirleten ve aynı zamanda orada faaliyet gösteren esnaflarımızı, küçük sanayicilerimizi rekabet şansını azaltan, büyümesini önleyen küçük sanayi sitelerini başka yerlere taşınması noktasında, hem taşınma desteği, hem de hükümetimiz tarafından yapım desteği de dahil olmak üzere küçük sanayileri şehir dışına taşıma projesi var. 8 il belirledik ve bu 8 il içerisinde Malatya ve Elazığ da var" diye konuştu.