(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci: Türkiye yüzde 4'ün üzerinde bir büyümeyi yakalayacak

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, () - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin demokrasisini büyütmek istediklerini belirterek, "2.9 büyümeyi yeterli görmüyoruz ve yine 2017 yılında yine bütün tahminleri alt üst ederek, Türkiye yüzde 4'ün üzerinde bir büyümeyi yakalayacak" dedi.



Yurtiçi ve yurtdışından 203 firmanın katıldığı ve 21 bin 509 metrekare alanda makine halıları ile zemin kaplama ürünlerinin sergilendiği Domotex Halı Fuarı, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine; Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin yanı sıra; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Selahattin Kaplan ile işadamları ve davetliler katıldı.



Açılış öncesi konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin demokrasisini büyütmek istediklerini kaydetti. 2016 yılını beklenenin üzerinde bir performansla bitirdiklerini belirten Tüfenkci, şunları söyledi:



"2.9 büyümeyi yeterli görmüyoruz ve yine 2017 yılında yine bütün tahminleri alt üst ederek, Türkiye yüzde 4'ün üzerinde bir büyümeyi yakalayacak. Almış olduğumuz tedbir ve teşviklerin 2017 yılında hayata geçmesiyle beraber onların yatırıma ve ihracata dönüşmesinin sinyallerini aldığımız için söylüyorum. Netice itibariyle Türkiye yüzde 4 buçuğun üzerinde yükselmeyi inşallah hep birlikte yakalayacağız. Yeter ki biz istikrarı yakalayalım, biz yeter ki milli birlik ve beraberliği yakalayalım. Bu Türkiye için esasında en önemli unsur. Türkiye küçülmesin, Türkiye büyüsün. İnsanımıza iş bulalım, aş bulalım. İnsanımızın işini büyütelim, aşını büyütelim, ekmeğini büyütelim. Bütün çabamız, gayretimiz bu. Biz bir yandan demokrasimizi büyütmek istiyoruz. Terörle arasına mesafe koyan her kesime görüşlerini açıkça ifade edebilme noktasındaki hak ve hürriyetlerini genişletme gayretimizi sürdürürken, bir yandan da Türkiye'yi değiştirme, dönüştürme, insanımızın refah düzeyini, yaşam standartlarını daha yükseklere taşımak istiyoruz. Anadolu'daki zenginliği üretimimize de yansıtarak, halı sektöründe dünyanın sayılı ülkeleri arasında geliyoruz, gelmeye de devam edeceğiz."



Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılışını yaptıkları fuardaki firmaların stantlarını gezdi.