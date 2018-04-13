(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci: Habur Sınır Kapısı'nı revize ediyoruz

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Kuzey Irak ile olan ticari ilişkilerin kaliteli yapabilmesi için Habur Sınır Kapısı'nı revize ediyoruz. Yaklaşık 80 milyonluk yatırımla tek durak şeklinde büyüterek yeni dizaynıyla inşaatını başlatacağız" dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gaziantep'te bulunan GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, sınır kapılarıyla ilgili çalışmalara değindi. Bakan Tüfenkci Kuzey Irak ile olan ticari ilişkilerin kaliteli yapılması adına Habur Sınır Kapısı'nın yenileneceğini belirterek, şunları söyledi: "Kuzey Irak ile olan ticari ilişkilerin daha da kaliteli yapabilmesi için Habur Sınır Kapısı'nı yeniden revize ediyoruz. Yaklaşık 80 milyonluk yatırımla tek durak şeklinde büyüterek yeni dizaynıyla, inşaatını başlatacağız. GAP Gümrük Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan Öncüpınar, Çobanbey ve Karkamış sınır kapılarımız bölgenin gelişmesi için önemli. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının beraber başarıyla neticelenmesi bu kapıların önemini bir kez daha ortaya koydu. Biz burada sadece bir kapı açmıyoruz. Bir ticari koridor açıyoruz. Kardeşlik, sevgi ve barış koridoru açıyoruz. Buralarda alternatif kapılarımızın olması bizim için çok önemliydi. Karkamış Gümrük Kapısı'nı da kısa zamanda yerel imkanları devreye sokarak hayata geçirdik ve böylece bölge ticaretine özellikle de Gaziantep ticaretine büyük bir katkı verdiğini görüyoruz. A sınıfı, ithalat ve ihracatın yapılabileceği güzel işlevsel bir kapı oldu." Türkiye'nin ekonomik büyümesini devam etmesini istediklerini ifade eden Bakan Tüfenkci, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kızılay arasında protokol imzaladık. Carablus, Azez ve Afrin'deki Suriyeli sığınmacıların kullanımı için yapılan hibelerin Kızılay üzerinden yapılmasını sağlamış olduk. Protokol çerçevesinde tahsis edilen eşyalar arasında tıbbi cihazlar, akülü sandalyeler, bebek ve çocuk kullanımına mahsus eşyalar yardım malzemeleri Türk Kızılayı vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istedik. Bir yandan ticareti geliştirirken, bir yandan da AFAD, Kızılay ve diğer yardım kuruluşlarımızın insani yardımlarına katkı vermek adına protokol imzaladık. Türkiye'nin 2017 yılında yakalamış olduğu 7,4’lük büyümeyi 2018’de de devam ettirmesini istiyoruz. Ticareti ve üretimi kolaylaştırmak istiyoruz" diye konuştu.