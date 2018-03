(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci: Bu sistemle odalar, 3- 5 yılda çöker

BAYBURT, () - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnaf odalarının yeniden yapılandırılması gerektiğini belirterek, "Bu sistemle bu odalar, 3- 5 yılda çöker" dedi.



Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nca öğretmenevinde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'na Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenci, Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve esnaf katıldı.



Bakan Ağbal, toplantıdaki konuşmasında, esnafın büyük sorunlarının çözüldüğü, var olan sorunların da çözümü için olağanüstü çabalar harcandığını söyledi. Esnafın üzerindeki yükümlülüklerin azaltılması için çalıştıklarını vurgulayan Ağbal, devletin, esnafın yanında olduğunu kaydetti. Bakan Ağbal, "Bakanlık olarak esnafla ilgili iyileştirme sayılabilecek önemli düzenlemeleri çalışıyoruz. Esnaf, toplumun direğidir, kadirşinastır. Sabah 'Besmele' ile dükkanını açar, akşama kadar kendi nafakasını çıkarır, siftahını yapar. Bunun yanında çırak yetiştirir. O çıraklara bu ülkenin örf, adet ve ananelerini öğretir. Sadece ona iş vermez. Onun insan olarak topluma hazırlar. Allah, bu birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin" diye konuştu.



BAKAN AĞBAL: ŞER ODAKLARI İLE MÜCADELE EDECEK GÜCÜMÜZ VAR



Türkiye'nin çevresinde bölgeyi karıştırmak ve oyunlar oynamak isteyen şer odakları olduğunu dile getiren Bakan Ağbal, şunları söyledi:



"Bu şer odaklarının her biri ile ayrı ayrı mücadele edecek kadar imanımız, ekonomik gücümüz ve bütçemiz de var. Suriye ve Irak'ta oynanmak istenen oyunlara karşı terör örgütlerinin orada meydana getirdiği terör yumağına karşı askerimiz büyük mücadele veriyor. Allah, onlara yardımcı olsun. Ben biliyorum ki bütün herkesin de yüreğinde onlar var, kalbimiz onlar için atıyor. Onları her türlü kazadan beladan koruması için Allah'a dua ediyoruz. Son 15 yılda ülkemizin birliğini, beraberliğini pekiştirerek, güçlendik; kalkındık. 80 milyon vatandaş kenetledik, bir olduk. Alnımız açık, başımız dik içeride ve dışarıda yürüyoruz. Ülkemizle iftihar ediyoruz. Cumhurbaşkanı’mızın açtığı bu yolda milletçe hep birlikte yürüyoruz."



BAKAN TÜFENKCİ: ODALARI YENİDEN YAPILANDIRMAMIZ LAZIM



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise toplantıdaki konuşmasında, esnafın çok önemli olduğunu belirterek, büyümesini istediklerini söyledi. Esnaf odalarının yeniden yapılandırılması gerektiğini savunan Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu:



"Bu sistemle bu odalar, 3- 5 yılda çöker. Odaları yeniden yapılandırmamız, güçlendirmemiz lazım. Gidip, başkan olarak şuradan, buradan para dilenen ya da belediye başkanından 'Bana yer ver bina yapayım' diyen oda başkanından esnaflara bir fayda olmaz. Şu anda 3 bin 200 esnaf odası var. Birçoğunun üye sahibi 150- 200. Bunların hepsi aidat ödese bu aidatları hangi projeye uygulayacaksın. Esnaf oda başkanları, bize her toplantıda 'Ticaret ve Sanayi Odaları çok güçlü' der. Niye? Adamlarda para var. Vali bey, bir sosyal sorumluluk projesi geliştirse 'Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Odası olarak sizde 3- 5 bin lira verin' dese esnaf odası başkanı karış karış döner. Bütçesi yok. Bunu yeniden yapılandırmak lazım. Bu işin sahipleri esnaf odaları ise proje üretmeleri lazım. Günübirlik çözümlerle değil, ülkenin gelişmesi noktasında ticareti artırması noktasında hangi projeleri hangi birlikteliği sağlarsak sermaye oluşturabiliriz. Bunu nasıl kazanca dönüştürebiliriz, bunun projeleri odaların kurumsal yapılarının yapması lazım. Kurumsal yapılar yapamayınca ildeki bir arkadaşımız gördüğü siyasilere ve bakanlara farklı farklı projeler sunuyor. Esnafı bu şekilde güçlendirmemiz lazım. Esnaf, devletinin, milletinin yanında toplumun huzur kaynağı. Biz de devlet ve hükümet olarak esnafımızın yanındayız."