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(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Terör ve bölgesel sorunlar hedefimize ulaşmamızı engelleyemeyecek

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, terör ve bölgesel sorunların, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşmasına engel olamayacağını söyledi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Hatay programı kapsamında, bir...

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, terör ve bölgesel sorunların, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşmasına engel olamayacağını söyledi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Hatay programı kapsamında, bir otelde düzenlenen 'Türkiye Çelik Sanayi Zirvesi'ne katıldı. Bakan Özlü, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2023 ve üretim hedeflerine hiçbir şeyin engel olamayacağını söyledi. Özlü, "2023 hedeflerimize ulaşmak için, tüm sektörlerimizle birlikte, yatırımlarımızı ve üretimimizi daha da artırmalıyız. Ülkemiz ve coğrafyamız üzerinde sahnelenmek istenen oyunlara, ekonomik araçlarla oluşturulan manipülasyonlara karşı en iyi cevabı, daha çok yatırım yaparak, daha çok üreterek ve daha çok büyüyerek vereceğiz. Ne terör ne de bölgesel sorunlar, ekonomik hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyecek. Bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefine hep birlikte yürüyeceğiz" dedi. 'ÇELİK ÜRETİMİNDE AVRUPA 2'NCİSİYİZ' Bakan Özlü, Türkiye'nin 2017 verilerine göre çelik üretiminde Avrupa ikincisi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Ülkemiz, 2017 yılı verilerine göre, çelik üretiminde Avrupa’da 2'nci, dünyada ise 8'inci sırada yer almaktadır. Ortadoğu’nun en büyük çelik üreticisi konumundayız. Temel hedefimiz; yakın bir gelecekte Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi olmaktır. Bu hedefe ulaşmak için çok yönlü tedbirler alacağız. Demir çelik sektörümüz, 2017 yılında 45 bin kişiye doğrudan istihdam üretirken, 18.3 milyon ton çelik ürünleri ihracatı yaparak, ülkemize 13.4 milyar dolar gelir sağlamıştır. Bu rakam toplam ihracatımızın yüzde 8.5’ine tekabül etmektedir. Sektör, 2017 yılı itibarıyla, net ihracatçı konumundadır. Sektör tarafından, 2017 yılında 37.5 milyon ton sıvı çelik üretilerek, yüzde 73 seviyesinde kapasite kullanım oranına ulaşılmıştır." Özlü'nün programına Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Orhan Karasayar, Türkiye'nin önde gelen çelik sanayi üretim firmalarının yetkilileri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri katıldı.

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