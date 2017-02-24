(Görüntülü Haber) Bakan Elvan: Nereye gitsek cazibe merkezleri programı konuşuluyor (2)

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, "Cazibe Merkezleri Programı'nda beklentilerimizin oldukça üzerinde bir taleple karşılaştık. Resmi talepleri yaklaşık 20 gün önce almaya başladık ve proje tutarının dün itibari ile 23 milyar TL’ye ulaştı. Nereye gitsek cazibe merkezleri programı konuşuluyor" dedi. Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere bugün sabah saatlerinde havayolu ile Erzincan’a gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Vali Ali Arslantaş’ı makamında ziyaret etti. Vali Arslantaş ile yaptığı görüşmeden sonra Bakan Elvan, Cazibe Merkezleri Programı'nın, Başbakanı Binali Yıldırım tarafından Diyarbakır’da açıklandığını hatırlattı. Lütfi Elvan, şunları söyledi: "Başbakanımızın talimatlarıyla gerekli hazırlıkları Kalkınma Bakanlığımız yaptı ve bu çerçevede 23 ili kapsayan cazibe merkezleri programı için tanıtım toplantılarına başladık. Bu programı hazırlarken, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızla, valilerimizle ve şirketlerle ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdik. Her ilimizin hangi alanda üstünlüğü olduğunu, rekabet güçlerinin neler olduğunu ortaya koymaya çalıştık ve bu çerçevede programımız başlattık. Beklentilerimizin oldukça üzerinde bir taleple karşılaştık. Dün itibari ile toplam proje tutarı 23 milyar TL bir talep geldiğini ifade etmek istiyorum. Resmi talepleri yaklaşık 20 gün önce almaya başladık ve bu gün itibariyle 23 milyar TL’ye ulaştı. Bizim beklentimizin oldukça üzerinde. Şunu da memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Artık Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gündemin en ön önemli maddesi, yatırım. Nereye gitsek cazibe merkezleri programı konuşuluyor. Yatırımcılarımızın, iş dünyamızın büyük bir ilgisi var. Bu da bizleri ziyadesiyle memnun etti."