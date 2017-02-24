Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Aligül'le ilgili karar verildi
Dün serbest bırakılmıştı, kundakçı, tutuklandı
TSK açıkladı: El Bab'dan acı haber 2 Şehit 3 yaralı
El Bab'dan acı haber 2...
El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı : 41 ölü
El Bab'da bomba yüklü araçla...
El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı, çok sayıda yaralı var
El Bab'da bomba yüklü araçla...

(Görüntülü Haber) Bakan Elvan: Nereye gitsek cazibe merkezleri programı konuşuluyor (2)

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, "Cazibe Merkezleri Programı'nda beklentilerimizin oldukça üzerinde bir taleple karşılaştık. Resmi talepleri yaklaşık 20 gün önce almaya başladık ve proje tutarının dün...

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, "Cazibe Merkezleri Programı'nda beklentilerimizin oldukça üzerinde bir taleple karşılaştık. Resmi talepleri yaklaşık 20 gün önce almaya başladık ve proje tutarının dün itibari ile 23 milyar TL’ye ulaştı. Nereye gitsek cazibe merkezleri programı konuşuluyor" dedi. Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere bugün sabah saatlerinde havayolu ile Erzincan’a gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Vali Ali Arslantaş’ı makamında ziyaret etti. Vali Arslantaş ile yaptığı görüşmeden sonra Bakan Elvan, Cazibe Merkezleri Programı'nın, Başbakanı Binali Yıldırım tarafından Diyarbakır’da açıklandığını hatırlattı. Lütfi Elvan, şunları söyledi: "Başbakanımızın talimatlarıyla gerekli hazırlıkları Kalkınma Bakanlığımız yaptı ve bu çerçevede 23 ili kapsayan cazibe merkezleri programı için tanıtım toplantılarına başladık. Bu programı hazırlarken, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızla, valilerimizle ve şirketlerle ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdik. Her ilimizin hangi alanda üstünlüğü olduğunu, rekabet güçlerinin neler olduğunu ortaya koymaya çalıştık ve bu çerçevede programımız başlattık. Beklentilerimizin oldukça üzerinde bir taleple karşılaştık. Dün itibari ile toplam proje tutarı 23 milyar TL bir talep geldiğini ifade etmek istiyorum. Resmi talepleri yaklaşık 20 gün önce almaya başladık ve bu gün itibariyle 23 milyar TL’ye ulaştı. Bizim beklentimizin oldukça üzerinde. Şunu da memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Artık Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gündemin en ön önemli maddesi, yatırım. Nereye gitsek cazibe merkezleri programı konuşuluyor. Yatırımcılarımızın, iş dünyamızın büyük bir ilgisi var. Bu da bizleri ziyadesiyle memnun etti."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.