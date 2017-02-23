(Görüntülü Haber) Bakan Elvan: Cazibe Merkezleri Programına başvuru projeleri 7 milyar lirayı aştı

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, () - KALKINMA Bakanı Lütfü Elvan, Mardin'de düzenlenen Cazibe Merkezi Programı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, program kapsamında yatırım için başvurulan projelerin miktarı 7 milyar lirayı aştığını; bu başvurularla 110 bin kişinin istihdam edilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Mardin'e gelen Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, Cazibe Merkezleri Programını'nın tanıtım toplantısına katıldı. Programda konuşan Bakan Elvan, bölgenin terörle anılmasını istemediklerini belirterek, “Artık bölgemiz bir yatırım, bir istihdam merkezi olsun istiyoruz" dedi. Mardin'in sahip olduğu tarihi ve sosyal dokuya dikkat çeken Kalkınma Bakanı Lütfü Bakan Elvan, "Mardin, bir medeniyet, bir turizm, bir tarım, bir sanayi şehri, hangi açıdan bakarsanız bakın Mardin’in birçok yönü olduğunu görüyoruz. Mardin'i bölgeyi önemli bir cazibe merkezi haline getirmek için kollarımızı sıvadık, bölgede artık bir girişimcilik şehri olacak" dedi. Bölgede terörün kökünü kazımak adına yapılan çalışmaları ve operasyonlara değinen Bakan Elvan, konuşmasını şöyle sürdürdü: TERÖRLE MÜCADELE SÜRECEK "İstikrarımızı bozmak isteyenlere ve aramıza nifak sokmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Nasıl 15 Temmuz'da darbeci hainlere millet olarak müsaade etmedik, oyunuzu çiğnetmedik, emanetinizi yere düşürmedik ise bundan sonra da çiğnetmeyeceğiz. Bunun için terör ile sonuna kadar mücadele edeceğiz." İŞ ADAMIMIZIN ÖNÜNDEKİ ENGELİ KALDIRACAĞIZ Kalkınma Bakanı Lüftü Elvan, Cazibe Merkezleri Programını ve verecekleri destekleri verdiği örneklerle anlatarak, programa yoğun bir başvurunun olduğunu söyledi. Dün itibarıyla yatırım için başvurulan projelerin toplam tutarının 7 milyar lirayı aştığını söyleyen Bakan Elvan, "Yapılacak yatırımlarla 110 binin üzerinde istihdam öngörülüyor. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında iş adamlarının projelerinde, başından sonuna kadar yanlarında olacağız. Projeyi iş adamıyla birlikte gerçekleştireceğiz. İş adamımızın önüne bir engel çıkmışsa, o engeli biz ortadan kaldıracağız. Bu programın en önemli özelliklerinden birisidir. Bu programın diğer önemli bir özelliği ise her bir ilimize roller vermek istiyoruz. İlimizin belirli bir alanlarda ihtisaslaşmasını arzu ediyoruz. Bunu sanayinin hızla gelişebilmesi için istiyoruz" diye konuştu. Cazibe Merkezleri Programı'nda yatırımcıların minimum 2 milyon TL’lik bir yatırım yapması gerektiğini ifade eden Bakan Elvan şöyle devam etti: "Bu yatırım tutarında da yüzde 30 öz kaynak istiyoruz. Yatırımın yüzde 70’ini kredi ile gerçekleştirilecek, kalan yüzde 30’u öz kaynak ile gerçekleştirilecek. Bu bizim şartlarımızdan bir tanesidir. Bir başka şartımız ise, bu destekleri 3 temel alana veriyoruz. Bu alanlar imalat sanayi, çağrı merkezleri ve veri merkezleridir. Bunların dışındaki alanlarda herhangi bir desteğimiz söz konu değildir. Cazibe merkezi programıyla Mardin'li kardeşlerimize ve iş adamlarımıza yeni bir sayfa açıyoruz. Mardin'imizin istihdam ve işsizlikle ilgili problemleri olsun istemiyoruz. Mardin bu potansiyele sahip. Bırakın şu an için işsizleri, bu işsizlerin sayısı 2 ile 3 ile çarpın Mardin istihdam edilebilecek kapasiteye sahip. Bunu inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz." Program, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’ın, yatırımcıların sorularını cevaplamasıyla sona erdi.