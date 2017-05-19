(Görüntülü Haber) Bakan Çelik'ten domates çıkışı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, domates üzerindeki tartışmalara değinerek, "Domates tarladan 2 liradan çıkıyor, helali hoş olsun, çıksın. Ama pazarda 8 lira ise hesap sorulacak yer 2 lira ile 8 lira arasındaki paranın nereye gittiğidir" dedi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) Antalya Expo 2016 Kongre Merkezi'nde düzenlediği '10'uncu Yılımızda Kırsal Kalkınma Buluşması'na katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, buradaki toplantıyla Expo Antalya'nın yeni döneminin açıldığını söyledi. Expo'nun 6 ay hizmet verdiğini ve 5 milyon kişiyi ağırladığını hatırlatan Çelik, "Bu cazibe merkezinin Antalya'nın geleceğine hizmet etmesine yönelik çalışmalarımızı değerlendiriyoruz. Yeni sahibi ile birlikte buranın canlılığı güzel bir noktaya taşınacak" dedi. GIDA SAVAŞLARI BAŞLAYACAK Bakan Çelik, tabiatın tahribatla karşı karşıya olduğunu belirterek, doğanın tahribatının aslında insanın tahribatı olduğunu söyledi. Bilimsel verilere göre dünyada 15 yıl içinde 700 milyon insanın bulundukları ülkeleri, şehirleri terk edeceğini dile getiren Çelik, şöyle devam etti: "2030 yılına kadar 700 milyon insan hareket edecek. Bugün 10 milyon Suriyelinin derdine deva olmayan dünyanın, yakın gelecekte kuraklık, açlıktan, dengesizlikten dolayı yerinden akın etmesi halinde 700 milyonla nasıl baş edecek? Doğaya, tarıma karşı bu yanlış bakış ve yönelişlerin bugün ağır, yarın çok daha ağır bedelleri olacak. Gıda savaşları başlayacak. Yeminle söylüyorum, gelecekte en değerli meslek çiftçiliktir. İlk insan çiftçiydi, son insan da çiftçi olacak." HERKESİN BEKLENTİSİ VAR Çelik, tarımda 2060 yılına kadar bugün üretilenin yüzde 60'tan fazlasını üretilememesi durumunda dünyayı yönetmenin mümkün olmayacağını vurguladı. Gelecekte petrol savaşlarının yerine gıdaya erişim savaşları çıkacağını belirten Çelik, "Bu durumu söylemek kahinlik değil. Türkiye olarak tarımsal potansiyel ve hasılatımız iyi. Biz bu coğrafyanın kadim devletiyiz. Herkesin bizden beklentileri var. Bizden beklenti içinde olan göçmenler de var. Somali'de insanlar ekmeğe ulaşamıyor. Orada insanlar açken, bizim medeniyetimiz bu dramı izlemeye müsaade etmez. Onlara yardım edeceğiz." GENÇ ÇİFTÇİLERE HİBE DESTEĞİ Kent nüfusu artarken kırsal nüfusun azaldığına dikkati çeken Bakan Çelik, "Kırsalda nüfusun azalması insanların doğdukları yerde doymadığının göstergesidir. Fonların amacı, bu insanların doğdukları yerde doymasına yöneliktir. Genç çiftçilere sahip çıkıyoruz. Çiftçilik sadece emeklilere yönelik bir meslek değil. Peygamber mesleğidir çiftçilik. Genç çiftçilere hibe projeleri uyguluyoruz" dedi. DOMATES ÇIKIŞI Bakan Faruk Çelik son günlerde enflasyonun arttığına yönelik haberler çıktığını belirterek, 1-2 puan artmış olabileceğini söyledi. Enflasyondaki artışın sebebini domatese bağlayanlar olduğunu kaydeden Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Domatesten dolayı enflasyon yükseliyormuş. Gelen giden bunu konuşuyor. Ben bugün Antalya'dan domatesin tarladan çıkış fiyatlarını aldım, 2 lira. Problem şu iki noktada, geçen sene domates 40-50 kuruş idi, kimsenin ağzı açılmıyordu. O zaman çiftçi bu fiyata bunu nasıl üretiyor, çiftçinin halini sormayanlar, bu sene çiftçinin yüzü gülüyor diye ayağa kalkmış, enflasyonun sorumlusu domates diyor. Yok öyle bir şey, geçin arkadaşlar." YANLIŞ HALKALARI KESTİĞİMİZDE ÇİFTÇİ MUTLU OLACAK Sorunun kaynağını anlatan Bakan Çelik, "Domates tarladan 2 liradan çıkıyor, helali hoş olsun, çıksın. Ama pazarda 8 lira ise hesap sorulacak yer 2 lira ile 8 lira arası nereye gidiyor, çiftçinin cebine gitmediğine göre. Konuşmamız gereken o, burada adres çiftçi değil. Çiftçi karını alacak ki; gelecek yıl daha fazla üretsin. Koşa koşa tarlasına gitsin. Ama teri akıtmayan, aradaki zincirde para kazanıyorsa, çözülmesi gereken odur ki, bizim gıda komitemiz bununla meşgül. Onun için adresleri birbirine karıştırmayalım. Burada sorun alanı çiftçi değil, sorun alanı pazara kadar giderken yaşanan sorunlardır, zincirdir. Oradaki yanlış halkaları kestiğimiz an çiftçi de mutlu olacak tüketici de" diye konuştu. Toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya milletvekilleri Gökcen Özdoğan Enç ve Mustafa Köse de katıldı. Bakan Çelik, tarımda başarılı olanlara plaket verdi.