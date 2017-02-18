(Görüntülü Haber) Bakan Ağbal: Bizim defterimizde 16 Nisan tarihine kadar hayır yok (2)

'EKONOMİ BÜYÜYECEK, ÜRETİM ARTACAK, İŞSİZLİK AZALACAK' Maliye Bakanı Naci Ağbal, Adana Sanayi Odası'nca (ADASO) düzenlenen 'İstihdam ve Üretimin Desteklenmesine Yönelik Yeni Düzenlemeler' konulu toplantıya katıldı. İş dünyası temsilcilerinin büyük ilgi gösterdiği, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile ADASO Zeki Kıvanç'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda sunum yapan Bakan Naci Ağbal, bakanlığın teşvik, vergi, yatırım ve istihdamla ilgili projelerini işadamlarını anlattı. Ekonomik krizlerin öncesi ve sonrasında ülkelerin büyüme oranlarında farklılıklar oluştuğunu kaydeden Bakan Ağbal, şöyle devam etti: "Türkiye de farklı bir durumla karşı karşıya değil ama en son TÜİK'in verilerine göre küresel krizin tüm olumsuzluklarına rağmen Türkiye ekonomisi bu dönemde yüzde 6.8 ortalama büyümeyi yakaladı. Büyüme oranları bakımından Türkiye son 7 yıldır ortalama böyle bir oran elde etmiş durumda. Bu son derece önemli ama son dönemde karşı karşıya kaldığımız gerek içeriden ve dışarıdan sıkıntılar bu oranları aşağı çekti. İnanıyorum ki, inşallah referandumdan sonra belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla büyüme oranları tekrar yukarı yönlü olacak. Özellikle yatırımda önemli gelişmeler olacaktır." '7 MİLYON İLAVE İSTİHDAM SAĞLADIK' Türkiye'nin çok önemli ekonomik adımlar gerçekleştirip reformlara imza attığını vurgulayan Ağbal, şunları söyledi: "Küresel kriz döneminde istihdamdaki gelişmelere baktığımızda her ne kadar işsizlik biraz artıysa da, 2009 ile bugünü karşılaştırdığımızda bu dönemde yaklaşık 7 milyon insana ilave istihdam üreten bir ekonomiden bahsediyoruz. Avrupa Birliği bölgesine bakıldığında hala 2009 seviyesindeki istihdam noktasına yeni geldiler. Biz ise 7 milyon insana ilave istihdam sağlamışız. Genel olarak ekonomide büyüme oranları itibariyle geçmiş 7 yılda iyi bir ortalama elde ettiğimizi söyleyebilirim. İstihdam cephesinde çok önemli kazanımlar elde ettiğimiz söyleyebilirim. Enflasyon ve işsizlikte bir nebze istemediğimiz gelişmeler olsa da inanıyorum ki 2017'nin ikinci yarısından itibaren çok daha iyi gelişmeler olacak. Özelikle de 2016'nın son çeyreğinde aldığımız kararlardan sonra ekonomide farklı cephelerde olumlu gelişmeleri de hep beraber görüyoruz. Önümüzdeki dönemde büyümedeki ivme yukarı olacak, enflasyon biraz yukarı gitse bile yıl sonunda aşağı inecek. İşsizlikte son çeyrekte artış görüyoruz ama üretim cephesindeki olumlu gelişmeler işsizlik oranlarını da aşağı çekecek." Toplantı daha sonra basına kapalı devam ederken Bakan Ağbal, sanayici ve işadamlarından sorunlar ve çözüm önerilerini sunmalarını istedi.