(Görüntülü Haber) Bakan Ağbal 2016 bütçesi 29.3 milyar TL açık verdi (2)
16 Ocak 2017 Pazartesi 11:17
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