(Görüntülü Haber) Ayık: Ukrayna pazarında da 1 milyon bandının üzerinde rakamları görürüz

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye ve Ukrayna arasındaki kimlikle seyahat mutabakatına ilişkin, "Muhtemelen bu pazarda da 1 milyon bandının üzerinde rakamları çok rahat şekilde görmeye başlarız" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye ile Ukrayna arasında vizesiz seyahat için mutabakata varıldığına yönelik açıklamasını değerlendiren TÜROFED Başkanı Osman Ayık, "Ukrayna pazarı zaten bizim çok hareketli olan pazarlarımızdan bir tanesi. 2016 yılı genel anlamda bakıldığında bizim için zor bir yıldı ama sevindiğimiz bir iki pazar vardı bunlardan bir tanesi de Ukrayna pazarıydı. Yaklaşık yüzde 50 civarında ciddi bir artış yakaladık Ukrayna pazarında. Bu son vize rejiminin uygulanmasıyla kimlikle giriş imkanı da yaratıldığı takdirde sanıyoruz bu sene onun üzerine bir katkı daha yapılabilir. Muhtemelen bu pazarda da 1 milyon bandının üzerinde de rakamları çok rahat şekilde görmeye başlarız diye düşünüyorum" dedi. Ukrayna'da 40 milyonun üzerinde insan yaşadığını ve büyük bir coğrafyaya sahip olduğunu aktaran Osman Ayık, "Ülkemizle de çok önemli ilişkileri var. Ukrayna vatandaşları da ülkemizi çok seviyorlar, özellikle bizim sahil bölgelerimizi. Dolayısıyla bu uygulamanın hemen akabinde ciddi bir talebin Ukrayna pazarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Zaten o coğrafyada Bağımsız Devletler Topluluğu'nun tamamında 2017 yılında önemli rakamların gerçekleşmesini bekliyoruz. Burada da tabi Rusya Federasyonu'ndan sonra Ukrayna pazarı bizim ikinci büyük pazar, Bağımsız Devletler Topluluğu içinde. Bunun için de böyle bir hamlenin yapılmasını çok yerinde ve olumlu buluyoruz" diye konuştu.