(Görüntülü Haber) Antalya'da ikinci kez 'Hestourex Fuarı'

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da bu yıl ikincisi düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 'Hestourex Fuarı'na 165 ülkeden 5 binin üzerinde alım heyeti bekleniyor. Fuarda 50 bin ikili iş görüşmesi ile 20 milyar TL'lik ticaret hacmi hedefleniyor. Dünya sağlık, spor ve alternatif turizm kongre fuarı 'Hestourex'in kapıları, Antalya'da ikinci kez açılıyor. ANFAŞ Expo Center'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen fuarın açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Bakanı Davut Çetin, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da önemli eksiğin 'Hestourex'le doldurulduğunu anlatan Vali Karaloğlu, geçen sene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesinde yapılan ve elde edilen başarıyla da bu sene Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan fuar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Antalya'nın 2016'daki sıkıntıdan geçen sene yüzde 58'lik büyümeyle çıktığını belirten Karaloğlu, bu yılın 3 aylık döneminde de yüzde 50'lik artış olduğunu söyledi. Karaloğlu, bu rakamların, turizmde 2018 için konulan hedefe ulaşılacağını gösterdiğini kaydetti. 40'IN ÜZERİNDE ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ Antalya'nın bugüne kadar 'deniz- kum- güneş'e yaslanarak, bu başarıları sağladığını anlatan Vali Karaloğlu, “Bundan şikayetimiz yok ama Antalya sadece bu değil. Bunun ötesinde çok önemli turizm alternatifleri var. Hestourex'le sağlık ve sporla alternatif turizmde de bir marka şehir olduğumuzu göstermek istiyoruz. Onun için Hestourex tam zamanında devreye girdi. Buna hem Antalya hem Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Bu yılki tema gastronomi de çok önemli. Akdeniz mutfağının en önemli merkezlerinden biri Antalya'da gastronomi turizmi de çok önemli" diye konuştu. KKTC TÜRKİYE İLE BİRLİKTE KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu da turizmde 'deniz- kum- güneş' üçlemesi dışında artık sağlık ve spor turizmi alanlarında da ciddi gelişmeler olduğunu, turizm sektörü olarak bütün çalışmaları Türkiye ile omuz omuza yaptıklarını kaydetti. 'Hestourex'in Antalya açısından heyecan verici olduğunu belirten AK Parti'li Enç ise “Geçen sene beklenenin üzerinde görüşme trafiği gerçekleşti. Bunun da üstüne çıkacağından şüphem yok. 81 iliyle Türkiye muhteşem bir ülke. Biz çok misafirperver bir milletiz, kapımız sonuna kadar açık" dedi. HER KÖŞEDEN ZENGİNLİK FIŞKIRIYOR Antalya'nın her köşesinden ayrı zenginlik fışkırdığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Toroslar'ın ardında bambaşka, sahil kısmında bambaşka Antalya olduğunu söyledi. Antalya'nın, turizmde başarı öyküsü yazan şehir olduğunu belirten Türel, dünya ortalamalarının 2,5 misli büyüme gerçekleştirdiğini anlattı. 'Hestourex' gibi büyük organizasyonlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Türel, “Sağlık ve turizmin bir araya geldiği önemli, dünya çapında bir organizasyon. Sağlık ve spor turizm birbirinden ayrılmaz iki önemli unsuru. Antalya bu konularda müthiş zenginliklere sahip ve uzun zamandır değerlendiremediğimiz bu fırsatları artık değerlendirebiliyoruz" diye konuştu. SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİ TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya da turizmin, dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden olduğunu, dünya turizminde bu büyümeyi sürükleyen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi. Bu yıl Antalya'ya 12, Türkiye'ye 40 milyon turist hedeflendiğini, 2018'in 'rekorlar yılı' olacağını vurgulayan Bağlıkaya, Türkiye'nin alternatif turizm açısından önemli değerlere sahip olduğundan bahsetti. Bağlıkaya, sağlık turizminde kişi başı harcama ortalamasının 6 bin 500 dolar ve bu sektörün dünyada yaklaşık 100 milyar dolar büyüklüğe sahip olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de geçen yıl 800 bin kişinin tıbbi tedavi için Türkiye'ye geldiğini ve yaklaşık 2 milyar dolar gelir sağlandığını kaydeden Bağlıkaya, Türkiye'nin sağlık turizmi pastasındaki payını yüzde 10'a çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. 81 İLİ KALKINDIRACAK FUAR Fuara ilişkin bilgi veren 'Hestourex' Danışma Kurulu ve Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Emin Çakmak, “81 ilimizi kalkındıracak, turizm ekonomisinden katkı alabileceği bir projeye ihtiyacı vardı ve o proje de Hestourex oldu. Spor, sağlık ve bu bağlamdaki alternatif turizm çeşitleri Türkiye'nin her ili ve ilçesinde uygulanabilecek kapasitede. Geçen yıl 150 ülke olan alım heyetleri görüşmelerini bu yıl 160 ülkeden 5 bin alım heyetiyle gerçekleştiriyoruz. Uçaklar doldu ve yer bulamıyoruz. Uçaklar bu kadar alım heyetini Antalya'ya getirmeye yetmedi" diye konuştu. '50 BİN İKİLİ GÖRÜŞME' HEDEFİ Fuarda alım heyetlerinin ikili iş görüşmelerinin fuarın ikinci günü başlatılacağını belirten Çakmak, “Bu yıl 50 bin ikili görüşme gerçekleştirilecek. Bu ikili görüşmelerde geçen sene 10 milyar TL'lik ticaret hacmi oluşmuştu. Bu seneki hedefimiz 20 milyar TL, 5 milyar dolar ikili anlaşmalarla ülke ekonomimize katkı sağlamak istiyoruz. İlk fuarda uluslararası katılımcı çok azdı ama bu kez Almanya, Kazakistan gibi birçok ülkeden katılım var. Geçen sene zaten 150 ülkeden alım heyetleriyle fuarın rüştünü ispatladık" dedi. BU YILIN TEMASI 'GASTRONOMİ' Türkiye'nin ve Akdeniz Bölgesi'nin alternatif turizm çeşitliliği zenginliğine dikkat çeken Emin Çakmak, şunları söyledi: “Nisan ayında bir tarafta Antalya'da golf oynanırken, hemen arkasındaki Isparta Davraz'da kayak yapılabiliyor. Ülkemizin sağlık turizminde dünya üçüncüsü, futbol ve kamp turizminde dünya üçüncüsü, alternatif turizm çeşitliliğimiz açısından dünyada en önemli ülkelerden biriyiz. İlk fuarda kamp karavan teması işlemiştik, bu yıl 7 bölge, 81 ilin gastronomi teması, kardeş mutfaklar, Selçuklu, Osmanlı, Türk mutfaklarından 288 sayfalık Türkçe ve İngilizce kataloglar bastırdık." KONSEY GENEL KURULU ANTALYA'DA Fuarın çok önemli toplantıya da ev sahipliği yapacağını belirten Emin Çakmak, fuar kapsamında 57 ülkeden oluşan Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'nin 4'üncü Genel Kurulu'nun da ANFAŞ'ta gerçekleştirileceğini kaydetti. Çakmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu fuarı himayelerine alarak, Türkiye turizminin, ülkenin geleceği açısından cari açığı kapatacak en önemli sektör olduğu mesajını verdiğini kaydetti.