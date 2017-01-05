(Görüntülü Haber) Antalya 2016'da 4.7 milyon turist kaybetti

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - TURİZMDE tarihinin en kötü yılını yaşayan Antalya'ya bir önceki yıla göre gelen turist sayısı yüzde 43 düştü. 2015'te 10 milyon 875 bin olan turist sayısı geçen yıl 4 milyon 693 bin kayıpla 6 milyon 182 bin kişide kaldı. Antalya, turizm tarihinin en kötü yılı 2016'yı yüzde 43 kayıpla kapattı. Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 2015 yılında 10 milyon 875 bin olan yabancı yolcu sayısı 2016'da 6 milyon 182 binde kaldı. Antalya turizmi 2016 yılında, 2015'e göre 4 milyon 693 bin turist kaybı yaşadı. 2004 yılında 6.5 milyona yakın turistin geldiği kent, sayı bakımından 12 yıl geriledi. 28 ÜLKEDEN 24'ÜNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ 2016'da Antalya'da, 5 binin üzerinde turist sayısına sahip 28 ülke pazarından sadece 4 ülkeden gelen ziyaretçi sayısında artış görüldü. Kent turizminin ana lokomotifini oluşturan başta Rusya olmak üzere Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, İsveç, Danimarka, Kazakistan, Polonya, Romanya, İran, Norveç, Avusturya, İsviçre, Beyaz Rusya, Finlandiya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Moldova, Slovakya, Macaristan, Irak, İtalya ve Slovenya'da ciddi oranlarda düşüş yaşandı. Artış gösteren pazarlar ise Ukrayna, İsrail, Litvanya ve KKTC oldu. DÜŞÜŞE RAIMEN EN ÇOK ALMANLAR GELDİ 2016'da Antalya'ya gelen yabancı turistlerin milliyetlerine göre dağılımında ilk sırayı, yüzde 34 gerilemeye rağmen Almanlar aldı. 2015'te 3 milyon olan Alman turist sayısı 1 milyon 975 bine düştü ancak, yine de 2016'daki toplam turist sayısının yüzde 32'sini oluşturdu. İkinci sırada ise Ukrayna 2016'nın tek sevinç yaratan pazarı oldu. 2015'te 314 bin olan Ukraynalı turist sayısı yüzde 82 artarak 572 bine yükseldi. Ukraynalı turistler toplam turist sayısında yüzde 9.2'lik payı oluşturdu. RUSYA'DA KAYIP 2 MİLYON 350 BİN KİŞİ 2016'da turizm sektörünün en büyük sorunu olan Rusya pazarında eylül ayına kadar süren charter uçuş yasağı sektöre büyük darbe vurdu. Ancak eylülde yasakların kalkmasıyla birlikte Rusya'nın pazar payı üçüncülüğe yükseldi. 2015'te 2.8 milyon Rus turistin indiği Antalya Havalimanı'na 2016'da 486 bin Rus geldi. Bir önceki yıla göre yüzde 83 oranında, sayı olarak da 2 milyon 350 bin kayıp yaşandı. İLK 10'DAKİ ÜLKELER En çok turistin geldiği ülkeler sıralamasında dördüncü olan İngiltere'den 2015'e göre yüzde 24'lük düşüş yaşanarak, 334 bin turist geldi. Sırasıyla ilk 10'daki diğer ülkeler Hollanda'dan yüzde 30 düşüşle 306 bin, İsrail'den yüzde 59 artışla 169 bin, Belçika'dan yüzde 39 düşüşle 143 bin, İsveç'ten yüzde 55 düşüşle 140 bin, Danimarka'dan yüzde 25 düşüşle 133 bin, Kazakistan'dan yüzde 53 düşüşle 125 bin turist geldi. DİĞER ÜLKELER VE TURİST SAYILARI Diğer ülkelere bakıldığında ise Polonya'dan yüzde 58 düşüşle 100 bin, Romanya'dan yüzde 8 düşüşle 90 bin, İran'dan yüzde 20 düşüşle 86 bin, Norveç'ten yüzde 50 düşüşle 85 bin, Avusturya'dan yüzde 59 düşüşle 80 bin, İsviçre'den yüzde 53 düşüşle 77 bin, Beyaz Rusya'dan yüzde 49 düşüşle 70 bin kişi geldi. Litvanya'dan yüzde 7 artışla 65 bin, Finlandiya'dan yüzde düşüşle 55 bin, Fransa'dan yüzde 54 düşüşle 53 bin, Çek Cumhuriyeti'nden yüzde 65 düşüşle 47 bin, Moldova'dan yüzde 22 düşüşle 46 bin, Slovakya'dan yüzde 62 düşüşle 42 bin, Macaristan'dan yüzde 58 düşüşle 26 bin 500 kişi geldi. KKTC'den yüzde 6 artışla 18 bin, Irak'tan yüzde 45 düşüşle 15 bin 500, İtalya'dan yüzde 61 düşüşle 10 bin 800, Slovenya'dan yüzde 62 düşüşle 5 bin 200 ve diğer ülkelerden de yüzde 17 düşüşle 369 bin turist geldi. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurtdışında ikamet eden de toplam 447 bin 506 kişi Antalya'ya geldi.