İSTANBUL, () ANNELER Günü öncesi alışveriş ve indirimler başlarken Trump Alışveriş Merkezi'nde de 6 Mayıs tarihine kadar, "Kadın Eli Pazarı" satışları için start verdi. El yapımı takılardan fularlara, el emeği işlemelerden ev aksesuarlarına kadar birçok farklı hediyenin olduğu pazar özel ürünleri alıcılarıyla buluşturuyor. Pazar, annesine hediye almak isteyen ancak henüz karar veremeyen herkes için alternatifler sunuyor. Besk İşler, Atölye AcrY, By Me Design, Good Luck by Hande, Gon Design, Hande Sanat, Kaesh Desing, Kimi Atelier, Lifka Design ve Pot Seramik, pazara katılan markalar arasında yer alıyor.
(Görüntülü Haber) Annelere el emeği hediyeler Kadın Eli Pazarı’nda
İSTANBUL, () ANNELER Günü öncesi alışveriş ve indirimler başlarken Trump Alışveriş Merkezi'nde de 6 Mayıs tarihine kadar, "Kadın Eli Pazarı" satışları için start verdi. El yapımı takılardan fularlara, el emeği işlemelerden ev...
04 Mayıs 2018 Cuma 14:51
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.