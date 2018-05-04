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(Görüntülü Haber) Annelere el emeği hediyeler Kadın Eli Pazarı’nda

İSTANBUL, () ANNELER Günü öncesi alışveriş ve indirimler başlarken Trump Alışveriş Merkezi'nde de 6 Mayıs tarihine kadar, "Kadın Eli Pazarı" satışları için start verdi. El yapımı takılardan fularlara, el emeği işlemelerden ev...

İSTANBUL, () ANNELER Günü öncesi alışveriş ve indirimler başlarken Trump Alışveriş Merkezi'nde de 6 Mayıs tarihine kadar, "Kadın Eli Pazarı" satışları için start verdi. El yapımı takılardan fularlara, el emeği işlemelerden ev aksesuarlarına kadar birçok farklı hediyenin olduğu pazar özel ürünleri alıcılarıyla buluşturuyor. Pazar, annesine hediye almak isteyen ancak henüz karar veremeyen herkes için alternatifler sunuyor. Besk İşler, Atölye AcrY, By Me Design, Good Luck by Hande, Gon Design, Hande Sanat, Kaesh Desing, Kimi Atelier, Lifka Design ve Pot Seramik, pazara katılan markalar arasında yer alıyor.

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