(Görüntülü Haber) ANFAŞ Food Product Fuarı öncesinde sektör yetkilileri ve basın mensupları bir araya geldi

ANFAŞ Fuarcılık tarafından 15-18 Şubat 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 24’üncü Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı / ANFAŞ Food Product öncesinde sektörün önemli isimleri ve basın mensupları İstanbul ‘da bir araya geldi. Toplantıda; ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, ANFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bıdı, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Vekili Bülent Bülbüloğlu, İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sayit Karabağlı, Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıköz konuşması olarak yer aldı. DÜNYA’NIN DÖRT BİR KÖŞESİNDEN 1000 ALIMCI ANTALYA’YA GELİYOR Etkinlikte konuşan ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, “Ülkemize fuar anlamında gelen her kişinin verdiği 100 avro’nun 85’i kente, kalan yüzde 15’inin ise fuara kalıyor. Bu anlamda fuarların kalkınma konusunda çevreye olumlu bir katkısı söz konusu. Dünyanın birçok ülkesinden yaklaşık bin alımcının fuara gelmesi netleşti. Böylece fuarın amacına ulaşmasını sağladık” dedi. “TÜRAFED OLARAK FUARDA YER ALACAĞIZ” TÜRAFED Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu fuarın önemine değinirken, TÜRAFED olarak sektör çalışanlarıyla birlikte bu fuarda yer alacaklarını ve ANFAŞ’ı desteklediklerini belirtti. Kuruluşun hem Akdeniz Bölgesi, hem Antalya hem de Türkiye için önemli olduğunu ve giderek büyüdüğünü ifade eden Bülbüloğlu, “ANFAŞ’ın Türkiye’nin tanıtımına, ürün tanıtımına sektörel anlamda çok büyük katkılar vereceğine inanıyorum” dedi. “FUARCILIĞIN GELİŞMESİ İÇİN EL ELE VERİLMELİ” Fuarcılığın gelişmesi için yapılabilecekler hakkında konuşan ANFAŞ Yönetim Kurulu üyesi Ali Bıdı, “Fuarın yapıldığı şehirdeki ticaret odaları ile tüm Türkiye’de bulunan ticaret odaları el ele vermeli. Bunun dışında Aşçılar Birliği, Lokantacılar Birliği, Gıdacılar Birliği, Turizmciler Birliği de iş birliği içinde olmalı. Çünkü buraya gelen turistler sadece fuar için gelmiyor. 2 gün fuarı geziyorsa 3 gün o ilin önemli yerlerini geziyor, ülkemizi tanıyor. Bu çok önemli. Fuarcılık ülkemizin kalkınması yolunda bir ön şart. Bu fuarlara verdiğimiz önem arttıkça hem kazandığımız para artacak hem de ülkemizin tanınmasına daha fazla katkı sağlamış olacağız” diye konuştu. Yenilenen fuar alanları hakkında da bilgi veren Ali Bıdı, “Fuar alanımız 40 bin m2 kapalı ve 20 bin m2 açık toplam 60 bin m2 sergi alanı ve 15 adet kongre, konferans ve seminer salonları ile sektöre ve ülkeye hizmet ediyor. Kore gibi ülkelerin fuarcılık ve tanıtıma verdikleri desteğin meyvelerini nasıl topladıklarını görüyoruz ve biz de aynı yöntemlerle dünyada ön plana çıkabiliriz” diyerek sözlerini noktaladı. “TÜRK MUTFAĞININ DÜNYADA LAYIK OLDUĞU YERİ BULMASINI İSTİYORUZ” Gıda sektöründeki sorunları her platformda dile getirmeye çalıştıklarını söyleyen İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sayit Karabağlı, “Çok fazla sorun var. Dolayısıyla fuar etkinlikleriyle ve bunun gibi organizasyonlarla bu sorunlara ne kadar değinebilirsek çözümü de o ölçüde çabuk üretebiliriz. Gıda sektörü özellikle lokantacılık özelinde eğitimlerimiz, seminerlerimiz oluyor. Temel ilkemiz eğitim vererek ve yetişmiş eleman sağlayarak Türk mutfağının dünyada layık olduğu yeri bulması, bunu amaçlıyoruz. Fuar etkinlikleri içinde de olmaya çalışıyoruz ve fuarcılığı destekliyoruz. Sağlıklı gıdaya ulaşım, sağlıklı gıdanın sürekli temini ve sağlıklı gıdanın topluma ulaştırılabilmesi yönünde hijyen çalışmaları yapıyoruz” ifadelerinde bulundu. “YEMEKLERİ YAPMAK KADAR TANITMAK DA ÖNEMLİ” TAFED Başkanı Zeki Açıköz ise Türk yemeklerinin çok önemli olduğunu ve bu yemekleri yapabilmek kadar tanıtabilmenin de büyük önem taşıdığını dile getirdi. Fuara gelen ziyaretçilere bu yemekleri tanıtma şansı bulduklarını ancak bunu tüm dünyaya yapmak gerektiğini vurgulayan Açıköz, “Baktığınız zaman Türk mutfağı hep ilk 3 içinde gösterilir. Ama bunun lafta kalmaması icraata dökülmesi lazım. Yurtdışına gittiğinizde herhangi bir otel veya restoranın menüsüne baktığınız zaman burada bir Türk yemeği var mı? Biz bunun olması için uğraşıyoruz” diye konuştu. BU YIL AĞIRLIK ORTADOĞU, RUSYA VE İRAN’DA Bu yıl özellikle Afrika, Ortadoğu, Arap Yarımadası, Türki Cumhuriyetleri, Rusya ve İran’ın öne çıkacağı ANFAŞ Food Product Fuarı’nda bu bölgelerden gelecek olan ziyaretçiler ile fuar katılımcıları bir araya gelecek. Fuarın yenilikleri arasında ise; DEİK ve ANFAŞ’ın iş birliği ile her iki fuar içinde İran'dan alım heyeti organizasyonu, BAKA ve ANFAŞ iş birliği ile her iki fuar içinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) ve Arap Yarımadası bölgesinden alım heyeti, TÜROFED ve AKTOB ile yapılan ziyaretçi tanıtım çalışmalarıyla her bir fuar için 81 ilde tanıtım çalışması yapılması ve 500'er kişilik A+ ve A-sınıfı alıcıların fuara getirilmesi için protokol imzalanması, MÜSİAD ve ANFAŞ işbirliğiyle Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere, 28 ülkenin (Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan, Suudi Arabistan, ABD, Avustralya, Avusturya, Brüksel, Danimarka, Almanya, Hollanda, Gürcistan, Katar, K.K.T.C., Irak, Hollanda, İngiltere, Japonya, Macaristan, Makedonya, Nijerya, Fransa, Çin, Romanya, Singapur ve Ukrayna) yurt dışı temsilcilikleriyle ziyaretçi tanıtım çalışmalar başlatılması, BAİB’in katkıları, Fransa, Almanya, Rusya, Gürcistan, Moldova, Makedonya, Romanya, Bulgaristan, İran, Irak, İngiltere, Hollanda, ABD, İtalya, Libya, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Mısır, Brezilya, Malezya, Azerbaycan, Çin, Japonya, Kazakistan, Kosova, K.K.T.C., Tunus, Fas, Nijerya’nın Ekonomi Bakanlığı desteği ile alım heyeti kapsamına alınması, TESK Başkanı ile tanıtım ve yurt içi ziyaretçi çalışmaları ve alım heyetlerinin fuara getirilmesi çalışmaları ve TUSİD ve GİMAT ile hem katılımcı, hem ziyaretçi tanıtım ve davet çalışmaları gerçekleştirilmesi var. FİRMALRA KONAKLAMA VE ULAŞIM DESTEĞİ Fuara yurt içi ve yurt dışından katılacak olan firmalara konaklama ve ulaşım konusunda da destek veren ANFAŞ bu kapsamda; Balkan Heyeti, İran Heyeti, Irak Heyeti, Ekonomi Bakanlığı Heyeti, Agrofood Suudi Arabistan, Almanya Heyeti, Azerbaycan Nahçıvan Gıda Toptancıları ve Kazakistan Heyetine konaklama konusunda destek sağlayacak. Yurt içinden ise; Aydın Ticaret Odası Heyeti, Eğirdir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Heyeti, Didim Ticaret Odası Heyeti, Adana Gıda Toptancıları, Eskişehir Ticaret Odası Heyeti, Konya Karapınar Tic. ve San. Odası Heyeti, Kula Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Heyeti, Kırşehir Ticaret Odası Heyeti, İzmir Tire Lokantacılar Odası, Denizli Lokantacılar Odası Heyeti, Aksaray Ticaret Sanayi Odası Heyeti, Saruhanlı Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Heyeti, Kayseri Ticaret Odası Heyeti, Kırıkkale Ticaret Borsası Heyeti, Yozgat Ticaret Borsası Heyetine konaklama veya ulaşım desteği sağlanacak. TİCARET ODAKLI FUAR Otel ve konaklama sektörünün profesyonelleri, proje ve taahhüt firmaları, mimarlar, restoran işletmecileri ve cafè-pastane işletmecilerini 40 bin metrekare kapalı alanda bir araya getirecek olan fuar, eş zamanlı düzenlenecek olan kongre, konferans, panel ve seminerler sayesinde sektör duayenlerini, akademisyenleri, kamu sektörünü ve özel sektörü de tek bir çatı altında buluşturmuş olacak.