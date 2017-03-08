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(Görüntülü Haber) Alman iş makineleri üreticisinden Van'a yatırım

Osman BEKLEYEN / VAN, () - DÜNYANIN çeşitli ülkelerinde 20'den fazla fabrikası bulunan Almanya merkezli iş makineleri üreticisi Atlas Maschinen GmbH sahibi Fil Filipov, Türkiye'deki ilk fabrikasını Van Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) kuruyor....

Osman BEKLEYEN / VAN, () - DÜNYANIN çeşitli ülkelerinde 20'den fazla fabrikası bulunan Almanya merkezli iş makineleri üreticisi Atlas Maschinen GmbH sahibi Fil Filipov, Türkiye'deki ilk fabrikasını Van Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) kuruyor. Van ve bölge için önemli bir yatırım olacak fabrikada 400 kişi istihdam edileceği belirtildi. Fabrikada çalışacak işçilerin, Almanya'daki fabrikalarda 6 ay eğitim göreceği kaydedilirken, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt bu ciddi yatırımın kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Ekonomik alanda yeni gelişmelere açık olan ve son yıllarda yabancı yatırımcıların da gözdesi haline gelen Van'a Almanya merkezli Atlas iş makineleri üreticisi, fabrika kuruyor. 50 bin metrekare üzerine kurulacak fabrikada 400 kişi istihdam edilecek. ALMANYA'DA EĞİTİM GÖRECEKLER Yatırım konusunda Atlas Maschinen GmbH'nın sahibi Fil Flipov ve Yöneticisi Brahim Stitou ile Van'da görüşmeler yaptıklarını belirten Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt, ilk defa böyle bir ciddi yatırımın gelecek olmasının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Yatırımın Cazibe Merkezleri Programı kapsamıda yapılacağını belirten Bozkurt, "Van'da genç nüfusun olması ve geleceğinin parlak olmasından dolayı Alman firma buraya yatırım yapıyor. OSB'nin 4. etabına fabrıka kurulacak. Burada istihdam edilecek personel Almanya'daki fabrikalarda 6 ay boyunca eğitim görecek. Alman teknolojisini Van'a taşıyacaklar" dedi. ORTADOĞU ÜLKELERİNE İHRAÇ EDECEK Atlas Maschinen GmbH'nin yaklaşık 100 yıllık bir geçmişinin olduğunu belirten Bozkurt, şöyle devam etti: "Fabrika yöneticileri Van'da her konuda avantajlıdırlar. Çünkü burası Ortadoğu ülkelerine açılan kapı. Burada ürettikleri iş makinelerini Başta İran, Irak, Suriye, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya gibi ülkelere daha rahat ihraç edebilecekler. Biz bu yatırıma başta ücretsiz yer tahsisi olmak üzere her türlü desteği vereceğiz. Fabrikanın alt yapı çalışmalarının bahar ayrarıyla birlikte başlamasını bekliyoruz."

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