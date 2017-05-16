(Görüntülü Haber) AKTOB Başkanı Yağcı: Antalya'nın turizmde büyüme oranı yüzde 30-40 olmalı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'ya nisan ayında gelen turist sayısının yüzde 35 oranında arttığını belirterek, "Türkiye'nin bugünkü koşullarda büyümesinin çok iyi olması lazım. 2016'da Rus turistin hiç olmadığını düşünürsek, Rus turistin devreye girmesiyle ve Avrupa'daki düşüşün de duracağını varsayarsak, Antalya'daki büyüme oranının yüzde 30-40 olması lazım" dedi. AKTOB'un aylık olağan toplantısı Kemer'deki Renaissance Hotel'de yapıldı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'da sezonun başlamasıyla Rus pazarından ciddi talep gördüklerini söyledi. Ruslardaki talep artışının 2015 yılı rakamlarını geçen seviyede olduğunu aktaran Yağcı, "Sevindirici olan gelişme de Alman pazarında düşüş yaşıyorduk nisan ayında. Almanya'daki tatillerin nisan ayına denk gelmesiyle beraber Antalya'da ilk defa bu sene yüzde 2'lik bir artışımız var Alman pazarında. Tabi bizim temennimiz Almanya'daki bu artışın tüm seneye yayılması. Mayıs, Haziran, Temmuzun olduğu yüksek sezonda da bu pazardaki artışın devam etmesini istiyoruz. Rusya'nın güçlü bir şekilde Antalya'ya geldiğini ve geri dönüş yaptığını görüyoruz. Nisan ayında yaşadığımız bu büyüme trendini mayıs ve sonrasında da olmasını umut ediyoruz" dedi. 'ALMAN VE RUS PAZARI ÇOK ÖNEMLİ' Rus pazarında bu yıl ciddi bir beklentileri olduğunu vurgulayan Erkan Yağcı, "2016 yılına kıyasla çok ciddi bir artışımız var. Hedefimiz 2015 yılı rakamlarını geçip, 2014 yılı rakamlarına yaklaşmak. Bu da ne oluyor 3-3.5 milyon civarında bir Rus turisti Antalya'da ağırlamak. Bunu ne kadar gerçekleştirirsek o kadar iyi olacaktır. Antalya dünya turizm şehri. Türkiye'nin dünya başkenti. Antalya dünyada en fazla turist ağırlayan 12'nci şehir. Bu güçlü pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Bunun için de Alman ve Rus pazarı çok önemli. İlk verilere baktığımız zaman 2016 yılına kıyasla büyüme söz konusu. Bu büyümenin ekseninde de Rusya pazarı devam ediyor. Bugün dünyanın en büyük tur operatörü Almanya'nın, Türkiye'ye bakış açısıyla ilgili bir haber var, 'Türkiye karamsar değiliz, olumlu bakıyoruz' diye. Tabi bu sevindirici gelişme. Yeni bir açıklama yapıldı Rusya'dan, Rus tüketicinin Türkiye'de tatil yapmasının olumluya geçtiğini aktarıyor. Bunlar sevindirici olaylar. Biz gerçekten turizmin çok iyi olmasını istiyoruz. Çünkü turizm çok stratejik bir sektör. Türkiye'nin petrolü yok ama turizmi var" diye konuştu. 'BU OLAYLARIN YAŞANMASINI İSTEMİYORUZ' Daha önce bu ayın son haftasında yapılması planlanan ancak hazirana ertelenen Rusya'daki Türkiye Festivali'yle ilgili de konuşan Erkan Yağcı, bu tanıtım çalışmasının çok önemli olduğuna işaret etti. Booking.com ile ilgili sorun yaşadıklarına da değinen Erdal Yağcı, şöyle dedi: "2013 ve 2014'te bu sorun Almanya ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanmıştı. Buradaki en temel sorun en iyi fiyatı verme koşulu. ABD bunu rekabete aykırı bularak bu koşulu kontratlardan kaldırarak çözdü. Biz aynısının Türkiye'de olmasını istiyoruz. Zaten bu şu anda sorun değil. Booking.com'dan faydalanan oteller var. Kendini tanıtma fırsatı olmayan ve yeteri kadar bütçesi olmayan oteller bir platform oluşturuyordu. Booking.com sonuçta dünya şirketi. Açıkçası bu olayların yaşanmasını istemiyoruz. Zaten sıkıntılı bir dönemden geçtik. Bu tür olaylarla turizm sektörünün etkilenmesini istemiyoruz." 'BÜYÜMENİN ÇOK İYİ OLMASI LAZIM' Antalya'ya nisan ayında gelen turist sayısının yüzde 35 oranında arttığını vurgulayan Erdal Yağcı, "Türkiye'nin bugünkü koşullarda büyümesinin çok iyi olması lazım. 2016'da Rus turistin hiç olmadığını düşünürsek, Rus turistin devreye girmesiyle ve Avrupa'daki düşüşün de duracağını varsayarsak Antalya'daki büyüme oranının yüzde 30-40 olması lazım. Normal koşullarda Türkiye'nin ve Antalya'nın turizmde büyüyeceği bir yıl olacak" dedi.