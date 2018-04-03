(Görüntülü Haber) "Akaryakıtta en son teknolojiyi kullanıyoruz"

İSTANBUL, () - AYTEMİZ Genel Müdürü Ahmet Eke, benzinin fiyatı artsa da tüketiminin düşmediğini söyledi. Eke, "Benzin gıda gibi bir şey, henüz rakamlar gelmese de bu yıl Ocak-Şubat aylarında benzin tüketimiyle ilgili geçen yıla göre yüzde 13-14 civarında artış bekliyorum" dedi. 'nın sorularını yanıtlayan Eke, 549 lisanlı, 590 civarında da sözleşmeli bayileri olduğunu ve yıl sonunda 600'e yakın lisanslı istasyona ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Aytemiz'in hızla büyümeye devam ettiğini dile getiren Eke, "Son yıllarda sektörde düzenli olarak en hızlı büyüyen şirketiz. Büyümek tek başına istasyon ve lokasyon olarak yetmiyor. Aynı zamanda büyüdüğümüz, hizmet verdiğimiz Aytemiz noktalarını da operasyonel olarak iyileştiriyoruz. Müşteriye bir adım daha yakın olabilmek, onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni projelerimizi de hayata geçiriyoruz." diye konuştu. "YIL SONUNDA LİSANSLI İSTASYON SAYIMIZLA 600'E YAKLAŞACAĞIZ" Ürünlerin verimliliğinin artırmak için çeşitli alternatif ürünler sunduklarını ifade eden Eke, "Şu anda bizim 549 lisanslı bayimiz, 590 civarında da sözleşmemiz var. Yıl sonunda lisanslı bayi sayısında 600'lere doğru yaklaşacağız. Böylelikle sektörde 1 yıl içerisinde,yeni sözleşme sayısının az olduğu bir dönemde 50 civarında yeni istasyon açacağız. Bu da Aytemiz'in geçmiş yıllarda olduğu gibi en hızlı büyümelerinden bir tanesi demek oluyor. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de ürünlerimizin verimliliğini artırmak için çeşitli alternatif ürünler sunuyoruz. Yani mevcut bir benzine, motorine çeşitli katkılar enjekte ederek onları çok daha efektif kullanılabilir hale getiriyoruz. Bizim sunmuş olduğumuz ürün hem motorinde hem benzinde Aytemiz Optimum" dedi. "KATKILI YAKITLAR TASARRUF SAĞLIYOR" Tüketiciye daha verimli yanma sağlayan yakıtları sunarak araçların çok daha ekonomik olmasını sağladıklarını söyleyen Eke, “Katkılı ürünler yani bizim Aytemiz Optimum ürünü ile standart ürün arasında fiyat farkı yok denecek kadar az. Ama katkılı ürün motoru temizleme, düzenli çalışması, motorun performansı, gidilen kilometre anlamında, düzenli kullanıldığında tasarruf sağlayabiliyor. Tüketicilerin bunu da göz önünde bulundurmalarını önereceğim” değerlendirmesini yaptı. "AKARYAKITTA EN SON TEKNOLOJİYİ KULLANIYORUZ " Aytemiz olarak sundukları yakıtlarda, ABD’li bir firmanın katkı maddesini kullanarak tüketiciyi daha verimli ürünlerle buluşturduklarını anlatan Eke, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Son dönemde olduğu gibi akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle tüketiciler yakıt konusunda ekonomi sağlayacak ürünlere yöneliyor. Biz Aytemiz olarak müşterimizden aldığımız tasarruflu ürün talebi doğrultusunda Aytemiz Optimum Benzin ve Aytemiz Optimum Motorin serisini geliştirdik. Bu konuda Ar-Ge faaliyetlerine ciddi bütçeler ayırıyoruz. Aytemiz olarak kullandığımız teknolojik yakıtların, katkısız yakıtlarla karşılaştırıldığında, motorda oluşan kalıntıları hızla temizlediğini ve tekrar oluşumunu engellediğini tespit ettik.” “HERKES AB STANDARTLARINA UYMAK ZORUNDA” Türkiye’deki lisans sahiplerinin piyasaya arz ettikleri akaryakıt türlerinin tamamının Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorunda olduğunu hatırlatan Eke, “Burada tüketicinin iki şeye dikkat etmesi lazım; birincisi gitmiş olduğu işletmede almış olduğu hizmet ki bu parayla ölçülmez, manevi hizmettir. Hizmet konusunda tüm firmalar bu yarış içinde ve Aytemiz'in bu noktada çok iyi mesafe aldığını söyleyebilirim. İkincisi de fiyat, ona dikkat etmek lazım. Artık 6 liralık bir ürünü konuştuğumuz yerde 10-15 kuruş daha aşağı dememek gerekiyor. Aytemiz Optimum Benzin ve Motorin, içeriğinde yer alan deterjan özellikli katkı sayesinde motorda oluşmuş tortu ve birikintileri temizlemeye yardımcı oluyor. Bu da tüketicilerin daha sonra karşılaşabileceği olası mekanik masrafların önüne geçerken, yakıt tüketiminin de minimum seviyede tutulmasına yardımcı oluyor” değerlendirmesini yaptı. "BENZİNİN FİYATI ARTSA DA TÜKETİMİ DÜŞMÜYOR" Benzinin zorunlu tüketim maddesi olduğunu ve fiyatının ne kadar yükselirse yükselsin tüketiminin düşmediğini dile getiren Eke, "Benzin, gıda gibi bir şey. Aracınızı; bir yerden bir yere gitmek için, işinizin, çalıştığınız sektörün gereği olarak bir şekilde kullanmak zorundasınız. Benzinin tüketimi fiyatlar artsa da düşmüyor. Son 5 yılda düzenli olarak büyüyen sektörümüz büyümeye devam ediyor. 2016 yılında yüzde 10, 2017’de yüzde 7 büyüyen sektörde bu yıl da yüzde 6 civarında büyüme bekliyoruz. Memnun olmasak da, fiyata duyarlı olmadan akaryakıtı tüketmeye devam ediyoruz. Ben bu yıl Ocak-Şubat aylarında tüketimde geçen yıla göre yüzde 13-14 civarında artış bekliyorum" diye konuştu. Döviz ve petrol fiyatlarında sürekli yaşanan artış nedeni ile 15-20 yıl sonra elektrikli otomobillerin çok daha önemli olacağını söyleyen Eke, "Biz de bu doğrultuda elektrikli otomobillerin kullanımını yaygınlaştırmak ve kolaylaştırmak için bataryayı 25 dakikada şarj edebilen noktalar geliştiriyoruz" dedi. "ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER 6 SAAT BEKLEMEDEN 25 DAKİKADA ŞARJ OLABİLECEK" İstasyonlarda hızlı şarj noktaları oluşturduklarını vurgulayan Eke, "Hali hazırda elektrikli araçların pil ömrü kısa, pillerin miktarı çok büyük ve şarj süreleri çok uzun. E-şarj firmasıyla ortaklaşa kurmuş olduğumuz istasyonlarımızda elektrikli otomobillerin 25 dakikada yüzde 80 oranında şarj olabileceği yatırımlar yapıyoruz. Bursa ile başladık, yakın gelecekte 6 noktaya çıkmayı hedefliyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi noktalarda elektrikli otomobillerin gelişimine göre normal şartlarda şarj etmeleri için 6 saat beklemelerine gerek kalmadan 25-30 dakikada gerekli şarjları yapabilecekler" şeklinde konuştu.