(Görüntülü Haber) AK Partili Altunyaldız: Yerli otomobil üretiminde yan sanayi çok önemli

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, yerli otomobil üretiminde yan sanayinin önemli olduğunu belirtti. Altunyaldız, ''İnşallah 2019'da prototip, 2021'de de milli ve yerli markamızı kendi otoyollarımızda görme konusunda kuşkumuz yok. Bu değişimle birlikte dijital dönüşümün ana unsurlarını da yakalayan yan sanayicilerimizin yerli otomobilimizde kullanılacak her türlü aksamın üretilmesine dönük çalışmalarına hız vermeleri gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum'' dedi.Konya Sanayi Odası tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği (OSEG) Konferansı düzenlendi. Konferansa Konya Valisi Yakup Canbolat, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı, Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Almanya, İspanya, Romanya, Polonya ve Güney Afrika'dan otomotiv sektöründen önemli isimler katıldı.YERLİ OTOMOBİLİN YERİ KONYAYerli otomobilin üretimi için en uygun yerin Konya olduğunu raporlarla ortaya koyduklarını belirten Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, "Biz Konya'nın yerli otomobil yatırımının yapılacağı en uygun yer olduğunu iddia ediyoruz. Bu iddiamızı da raporlarla ortaya koyduk. Profesyonel bir kuruluşa rapor hazırlatan tek şehiriz. Tüm siyasi çevrelere ve yerli otomobil ortak girişim grubuna gelin bu yatırımı Konya'da yapın. Konya ile iş yapan kazanır çağrımı yinelemek istiyorum" dedi.YERLİ OTOMOBİLİN YAN SANAYİSİ ÇOK ÖNEMLİTBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız da yerli otomobil üretiminde yan sanayinin önemli olduğu belirtti. Altunyaldız, şunları söyledi:''Yerli otomobilimizin üretilmesine dönük çalışmaları büyük bir heyecanla bekliyoruz. Özellikle elektronik aksamın artık otomobil endüstrisinin, yüzde 70'lere çıktığı, otonom araçların hızlı bir şekilde gelişmesinin beklendiği, özellikle yapay zeka ile birlikte bu alanın ciddi anlamda değişim yaşayacağı tespitleriyle birlikte şu hususun altını çizmek istiyorum. İnşallah 2019'da prototip, 2021'de de milli ve yerli markamızı kendi otoyollarımızda görme konusunda kuşkumuz yok. Bu değişimle birlikte dijital dönüşümün ana unsurlarını da yakalayan yan sanayicilerimizin yerli otomobilimizde kullanılacak her türlü aksamın üretilmesine dönük çalışmalarına hız vermeleri gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Bunu yaptığımız takdirde yerli elektrikli otomobilimizin tamamına yakın kısmının yerli olmasını sağlamış olacağız. O zaman dünyadaki diğer üreticilerle birlikte piyasaya çıkmış olacağız."ÜRETİLEN PARÇALAR YERLİ OTOMOBİLDE OLACAKBilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik de, otomotiv sektöründe sadece üretimin yeterli olmadığını, ürünün dünya pazarında da ekonomik değerinin olması gerektiğini kaydetti. Çelik, ekonomik değeri olmadığı takdirde ülkeye katkısının az olacağını belirtti. Konya'da otomotiv sektöründe çok önemli parçaların üretildiğini ifade eden Çelik, '' Şimdi bize düşen bu üretim kalitesini daha rekabetçi olarak ortaya koymak ve bunun üzerine eklemek suretiyle birçok otomobile verilen parçalar yerli otomobile de verilir. Ülkemizin neresinde bir üretim olursa olsun, ürettiğine inanıyorsanız kalitesine güveniyorsanız bir yenilik içerdiğini düşünüyorsanız, ve bunun gelecekteki bir faaliyette bunun yer almasının mümkün olabileceğini düşünüyorsanız, yerli ve milli dediğiniz aracın içerisine bunların hepsi girecek. Ülkemizin neresinde olursa olsun bu bir değerdir" dedi.