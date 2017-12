İŞ hayatının pek çok alanında her geçen gün daha fazla yer alan kadınlar ağır sanayide de en az erkekler kadar başarılı oldu. Metal ve otomotiv alanında çalışan fabrika ve idari birimlerde çalışanların yarıya yakınını kadınlar oluşturuyor. Yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon döküm, alüminyum profil imalatı ve metal otomotiv parça imalatı alanlarında faaliyet gösteren Yeşilova Holding, 1.5 yıl önce uygulamaya koyduğu politika ile ağır sanayi fabrikaları ve yönetimsel kadrolarda kadınlar için istihdam alanı oluşturdu. Kısa zamanda pek çok kadından iş başvurusu alan firmada kadın çalışan oranı yüzde 40'a ulaştı. Fabrikaların neredeyse her iş biriminde yer alan kadınlardan olan İrem Ergin, burada çalışan kadınların işlerinden oldukça memnun olduklarını, kendileriyle gurur duyduklarını belirtti. Ergin, şöyle dedi: "Burada çalışmaktan son derece keyif alıyoruz. Kadınlar olarak burada istihdam kapısı sağlandığını öğrenince son derece sevinerek iş başvurularında bulunduk ve kabul edildik. İlk çalışmaya başladığım zaman ağır sanayi olduğu için gözüm biraz korkmuştu ama aldığım eğitimler ve gördüğüm destekler sayesinde bunların üstesinden gelebildim. Ağır sanayi genelde erkek işi olarak tanımlanıyor, ama biz kadınlar bunu başarabildiğimiz için kendimizle gurur duyuyoruz. İşçi olarak iş arayan kadınlar genelde tekstil firmalarına başvuruyorlar ama aslında bir kadın her şeyi yapabilir. Burada montaj yapacak kadar güçlü, kalite kontrol yapabilecek kadar da dikkatliyiz. Yani a'dan z'ye her şeyi yapabiliyoruz." 'HAYATIN HER ALANINDA KADIN ERKEK BERABERİZ' Yeşilova Holding'e bağlı otomotiv firması olan Canel Otomotiv Genel Müdürü Umut Özdeş ise, kadınlar ile yaşamın her alanındaki gibi iş hayatında da beraber olunması gerektiğini söyledi. Özdeş, şöyle dedi: "1.5 yıl kadar önce kadın çalışan sayımızı artırmak hedefi belirledi. Bu hedefe doğru gayet iyi gidiyoruz. Metal işleme ve otomotiv olarak zor bir sektördeyiz. Ağırlıklı olarak erkek çalışanlarımız var. Ama hayat işyerinden ibaret değil. Toplumda da kadın- erkek birlikte yaşıyoruz. Sosyal sorumluluğumuz ve topluma borcumuz gereği hem de bu birlikte yaşamayı iş yerine taşımak amacıyla böyle bir hedef koyduk. Hayatı güzellikleri ve zorluklarıyla nasıl göğüslüyorsak işyerinde de tüm koşulları beraber göğüslüyoruz. Kadın çalışanlar her konuda en az erkekler kadar yetkin ve yetenekli hatta artıları da var. Bu kararı almış olmaktan sonuçları itibariyle çok memnunuz ve arttırarak devam ettirmek istiyoruz." 'KADININ GÜCÜ HEM YÖNETİMDE HEM ÜRETİMDE' Holding bünyesinde bulunan kadın çalışanların sadece üretim hatlarında değil idari birimlerde en az erkekler kadar yer aldığını belirten Cansan Alüminyum Genel Müdürü Selim Güney ise yaptığı açıklamada bu durumun daha modern ve daha sosyal bir toplumun gerekliliği olduğunu söyledi. Güney, şöyle devam etti: "Bu anlamda şirketlerimiz de gerek yönetimsel pozisyonlarda gerekse üretim içerisinde yüzde 40'lara varan oranlarda kadın istihdamı olduğunu memnuniyetle söyleyebiliriz. İşletmelerimiz ağır iş sanayi kollarında yer alan işletmeler olsa da otomasyon seviyesinin yüksek oluşu ve sağladığımız ergonomik iş koşullarının uygunluğu kadınların daha rahat istihdam edilmesini sağlıyor. Üretim içerisinde de bugün kadınların çeşitli görevlerde rahatlıkla çalışabiliyorlar. Dikkate dayalı, odaklanmaya dayalı işlerde özellikle kadınların erkeklerden daha başarılı olduklarını gözlemliyoruz. Kadın çalışanlarımızdan genel olarak oldukça memnunuz. Aidiyetlerinin çok yüksek olduğunu, anaç duygularla işlerini sahiplendikten görüyoruz. Onlarla çalışmaktan çok mutluyuz çalışanlarımızın da şirketlerin de mutlu çalıştıklarını düşünüyoruz."