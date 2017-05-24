(Görüntülü Haber) Adana'da patlıcanı, karpuzu dolu vurdu

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da yaklaşık 2 saat süren yağış ve dolu nedeniyle yaklaşık 30 bin dönümlük alanda ekili ürünler büyük oranda zarar gördü. Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Camuzcu, Çaputçu, Karayusuflu, Kayışlı ve Köylüoğlu Mahallerinde dün 2 saat boyunca sağanak yağış ve dolu yağdı. Yağış sonrası bölgede bulunan yaklaşık 30 bin dönümlük tarla ve bahçedeki karpuz, kavun, şeftali, mısır, buğday, pamuk, soya, patlıcan ve narenciye ağaçları büyük hasar gördü. Yaklaşık 200 dönümlük araziye karpuz eken üretici Ali Yıldırım, tarladaki ürünlerin kullanılmaz hale geldiğini belirterek, "Yaklaşık 400 bin liralık zararım var. Tarlanın hepsi sürülecek şimdi" dedi. Tarlasında buğday ekili olan üretici Bekir Ölke ise, ürününü 1 hafta sonra hasat etmeyi planladığını ancak yağışın büyük zarar verdiğini belirterek, "200 dönüm buğday ekmiştim. Hasat edemeden ürünlerimizin yaklaşık yüzde 80'i kullanılmaz hale geldi. Yetkililerden bu işle ilgilenmesini istiyoruz. Allahtan gelen bir şey ama şimdi kara kara bu borçları nasıl ödeyeceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu. Arazideki ürünlerin tamamen yok olduğunu anlatan Mahmut Yıldırım ise "Devletin yardım elini uzatmasını bekliyoruz. Borçlarımızın vadesinin uzatılmasını ve ertelenmesini istiyoruz" dedi 'BORÇLAR ERTELENMELİ' Bölgeye giderek zarar gören alanları inceleyen Seyhan Ziraat Odası 2'nci Başkanı Cahit İncefikir, doludan etkilenen ürünlerin ekonomik ömrünü bitirdiğini belirterek şunları söyledi: "Çiftçilerimiz gerçekten çok mağdur durumda. Bu üreticilerimiz bir an önce Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine başvurması gerekiyor. Çiftçi, doludan etkilenen bu ürünleri hasat edip, pazarladıktan sonra borçlarını ödeyecekti. Dolayısıyla bu borçların uzun vadeli ertelenmesi gerekiyor. Çiftçilerimiz tarım sigortası yaptırmak istemiyor. Sigorta yetkilileri yüzde 90'lık bir hasara yüzde 30'luk bir bedel ödedikleri için çiftçiler uzak duruyor."