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(Görüntülü Haber) 2- Domates üreticisi kavuna yöneldi

Ramazan SARIKAYALI / KUMLUCA(Antalya), () - ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde geçen yıl domatesten umduğunu bulamayan sera üreticileri kavuna yöneldi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, geçen yıl 320 bin ton olan domates rekoltesinin...

Ramazan SARIKAYALI / KUMLUCA(Antalya), () - ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde geçen yıl domatesten umduğunu bulamayan sera üreticileri kavuna yöneldi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, geçen yıl 320 bin ton olan domates rekoltesinin bu yıl 260 bin tona düşebileceğini söyledi.



Türkiye'nin en önemli domates üretim merkezlerinden Kumluca'da üreticiler, geçen yılki Rusya krizinden olumsuz etkilendi. Ürettikleri domatesten umduğunu bulamayan üretici, çareyi farklı ürünlere yönelmekte buldu. İlçedeki pek çok üretici tercihini kavundan yana kullandı. Kumluca Toptancı Hali'nde kilosu 3.5- 4 lira arasında işlem gören kavun üreticiyi memnun etti.



Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, geçen yıl ilçedeki domates rekoltesinin 320 bin ton olduğunu, bu yıl rekoltenin 260 bin tona kadar düşebileceğini söyledi. Süleyman Kayhan, "Geçen yıl uçak krizinden dolayı domates para etmedi. Çiftçilerimiz, güz döneminden sonra ikinci üretim için kavunu tercih etti. Kavun fiyatları iyi. Çiftçimiz memnun. Masraflarımız olsa da şu andaki fiyatlar çiftçimizin yüzünü güldürmektedir. Temennimiz bu fiyatların biraz daha yükselmesi" dedi.



Bu yıl tercihini kavundan yana kullandığını belirten üretici 37 yaşındaki Ahmet Akmaz Pınar da,  "Uçak krizinden dolayı domates ve salatalık para etmedi. Biz de kavunu tercih ettik. Allaha şükürler olsun kavundan iyi para kazanıyoruz" diye konuştu.

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