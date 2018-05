(Görüntülü Haber) 15 Arap ülkesinden bin iş insanı İstanbul'daki fuarda buluştu

TÜRK-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) desteğiyle TURAB EXPO tarafından 5. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknoloji Fuarı gerçekleşti. Fuar, 15 Arap ülkesinden bin iş insanını, 200’e yakın Türk firmasıyla buluşturdu. Arap ülkelerinin gıda konusunda dışa bağımlı olduğunu belirten TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, “ Bizim Arap gıda piyasasına girme şansımız çok büyük. Çünkü Türkiye helal ürün üretiyor. Bir marka kaliteli ürün üretiyorsa, biz her zaman önde oluruz çünkü gıda her ülkeden alınmaz. Bu fuarın pazar payı artışına da çok büyük katkıları olacak” dedi. T.C Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, TOBB ve MÜSİAD tarafından desteklenen fuarın amacının, hem Türk hem Arap piyasasına katkı sağlamak olduğunu vurgulayan TÜRYAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, “Fuar için en büyük Arap Zirvesi diyebiliriz” dedi ve şunları söyledi: BİN ARAP KATILIMCIYA 200 TÜRK FİRMASININ ÜRÜNLERİ SUNULDU “Türk- Arap İşbirliği Derneği’nin çalışmalarıyla TURAB EXPO ikili görüşmeler sağlamak amacıyla bu organizasyonları yapıyoruz. Sektörel bakımdan bu fuarımız tarım, gıda ve otel ekipmanları sunmaktadır. Arap ülkelerine markalarımızı, kalitelerimizi, en iyi şekilde gösterip tanıtmak ve ticaret hacmimizi arttırmak için yapılan bir çalışmadır. Arap ülkelerinden bu konuda da çok büyük bir teveccüh ve katılım var. En büyük Arap Zirvesi diyebiliriz. Yaklaşık bin Arap katılımcımız var. 200 Türk firmamız da ürünlerini kaliteli bir şekilde sunmaktadır.” “PAZAR PAYI ARTIŞINA KATKISI ÇOK BÜYÜK” Sabuhi Attar, fuarın pazar payındaki artışa, ihracat ve ithalata büyük katkısı olacağını belirtti. Katılımcıların gıda konusunda ihtisaslı insanlar olduğunu vurgulayan Attar, “Arap ülkeleri gıda konusunda dışa bağımlı; ancak bizim o pazara girme şansımız da çok büyük. Türkiye helal ürün üretiyor ve bizim burada yapmamız gereken en önemli şey markalarımızı en iyi şekilde sunup tanıtmaktır. Bir marka kaliteli ürün üretiyorsa biz her zaman önde oluruz çünkü gıda her ülkeden alınmaz. Pazar payı, ithalat ve ihracat artışına da çok büyük katkı sağlayacaktır. Burada binden fazla Arap firması var ve hepsi bu konuda ihtisaslı olan insanlar. İnanıyoruz ki bu fuar Türkiye için de çok fayda sağlayacak” diye konuştu. “BİRLİK VE BERABERLİK SAĞLANIRSA KATKI SAĞLAYACAK İŞ BİRLİKLERİ OLACAKTIR” MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, Birlik ve beraberlik sağlanırsa bütün Arap ülkeleriyle ihracat ve ekonomiye katkı sağlayacak iş birlikleri olacağını vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: “Birlik beraberliğimizi sağlarsak dünya karşısında Müslüman iş insanı olarak hem ülkemize hem de İslam coğrafyasına çok ciddi katkı sağlanacaktır. Ülkemizde özellikle tarım ve gıda alanında birçok alanda üretim konusunda bir numarayız. Eğer bu birlik sağlanırsa, bütün Arap ülkeleriyle ciddi anlamda ihracat ve ekonomimize katkı sağlayacak iş birlikleri olacaktır. Stantlar oldukça etkili, renkli ve Arap iş insanlarının dikkatini çekiyor. Bu tür fuarları çok önemsiyoruz. Arap ülkeleriyle ekonomik ve kültürel bağımızı, kardeşliğimizi pekiştiren birer enstrüman olarak görüyorum. Ülkemizin ekonomisinin ve ihracatının artması için bu fuarların daha da artması ve gelişmesi lazım. Farklı ülkelerden iş adamlarının bir araya geldiği hem ithalatçı, hem imalatçı üretici gıda sektöründeki iş insanlarını buluşturduğu için TÜRAP’A teşekkür ediyorum.” “TÜRKİYE’NİN ÖNÜ HEP AÇIK OLACAKTIR” Türkiye Fahri Konsoloslar Birliği Başkanı Ürdün Haşimi Krallığı İzmir Fahri Konsolusu Ömer Kalkan, fuarın istihdam ve ekonomiye büyük fayda sağladığını düşündüğünü belirterek, “Bizler destek verir, el el tutarsak Türkiye’nin önü hep açık olacaktır” dedi. Kalkan, “Binlerce Arap tüccarı bir arada görmek ve onlarla iş konuşmak, mal satmak beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Bu fuar örnek alınmalı. Arap ülkeleri, Türki cumhuriyetler, Balkanlar, Avrupa, Kuzey ülkeleri, Afrika, Amerika da olabilir Buralardan heyetlerin binlerce kişi olarak gelmesi lazım. Türkiye’nin buna şu anda ihtiyacı var. Burada binlerce iş insanı var. Mal aldıkça fabrikalar çalışacak, işçi alacak. Bu durumların hepsi zincirin halkaları gibi birbirine bağlı. Bu heyetler çoğalırsa Türkiye’nin başka bir şey, petrol aramasına gerek yok. Çünkü esas petrol bu. Bizim insanımız aslında bir cevher ama biz farkında değiliz” dedi.