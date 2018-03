(Görüntülü Haber)1-İSTANBUL'DA 'GENÇ KADIN KARİYER GÜNÜ' BULUŞMASI

İSTANBUL'DA 'GENÇ KADIN KARİYER GÜNÜ' BULUŞMASI * Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, "Bütün konuşmacılar yaşam öykülerini, başarı öykülerini, genç arkadaşlarımızla paylaşacaklar. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum" Haber-Kamera: Enver ALAS - Taner YENER / İSTANBUL, TurkishWIN tarafından bu sene dördüncüsü düzenlenen, Türkiye'deki ilk ve tek kadın odaklı kariyer etkinliği 'Genç Kadın Kariyer Günü'ne Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda üniversiteli kız öğrenci katıldı. 'Yarın için şimdi harekete geç' sloganıyla gerçekleşen etkinlikte iş dünyasının rol model isimleri ile bir araya gelen katılımcılar, onlardan mesleki yolculuklarında ilham olacak tavsiyeler aldı. Türkiye'nin dört bir yanında gelen öğrenciler, katıldıkları programlarla bir yıl boyunca aldıkları tecrübeyi birbirleriyle paylaşmak ve iş dünyasının rol model isimleri ile bir araya gelerek mesleki bilgi ve birikimlerinden tavsiyeler almak amacıyla Maltepe Üniversitesi'nde gerçekleşen 'Genç Kadın Kariyer Günü'nde buluştu. TurkishWIN tarafından düzenlenen 'Genç Kadın Kariyer Günü'nün açılış konuşmasını yapan Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, etkinliğin içinde yer almaktan son derece memnun olduklarını dile getirdi. "YÜKSEK ÖĞRENİM AŞAMASINDAKİ KADINLARA UMUT DOLU YOLLAR AÇIYOR" TurkishWIN'i kız kardeşliğe yönelik 'çok samimi ve çok içten' bir oluşum olarak değerlendiren Betül Çotuksöken, aynı zamanda yüksek öğrenim aşamasındaki kadınlara umut dolu yollar açtığını söyledi. Çotuksöken, "TurkishWIN'ın etkinliklerinde insan ve güç ilişkisi artık yalnızca erkeklerle birlikte anılır olmaktan çıkıyor, bu ilişki kadında insanca nitelikleri öne çıkan yeni bir ilişki olarak somutlaşıyor. Bunun kaynağı bilgi. Kadın gücünü, cesaretini bilgiden alıyor. Aynı zamanda sadece bilgi ile de değil bilgi ile sevginin birlikteliği de son derece önemli" diye konuştu. "BURADAN ÇOK BÜYÜK BİR HEYECANLA AYRILACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM" Prof. Dr. Çotuksöken, 'Genç Kadın Kariyer Günü'nde kamu ve özel sektör ile sivil toplumun birleştiğini aktararak, şunları söyledi: "Burada bütün bu işbirlikleri, gençlere oluşturacağımız çok anlamlı, çok önemli bir örnek olarak kendini sunuyor. Bütün konuşmacılar yaşam öykülerini, başarı öykülerini, genç arkadaşlarımızla paylaşacaklar. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonrası için nasıl bir yolda yürüyebileceklerini, azim ve cesaretin, direncin, umudun nasıl bir arada, çok daha iyi bir dünyanın kapılarını her birinize açabileceğini çok iyi bir şekilde deneyimleyecekler. Buradan çok büyük bir heyecanla ayrılacaklarını düşünüyorum. Maltepe Üniversitesi bünyesinde de 'TurkishWIN Öğrenci Topluluğu kurulduğunu vurgulayan Çotuksöken, bütün öğrencilerden bu topluluğa katılmasını beklediklerinin de altını çizdi. TURKİSHWIN KURUCUSU: EL ELE TÜRKİYE'Yİ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ TurkishWIN ve BinYaprak kurucusu Melek Pulatkonak ise yaptığı konuşmada TurkishWIN'ın dünyada birbirinden ilham almak isteyen kadınların bir araya geldiği bir organizasyon olduğunu söyledi. Kız kardeşlik ağı olan ve TurkishWIN'ın kendileri için en değerli taşlarından birinin CampusWIN programı olduğunu kaydeden Pulatkonak, "CampusWIN bir liderlik programıdır. Bu programa farklı üniversitelerden katılım sağlayabiliyorsunuz. Önce kendi liderliğinizi, sonra üniversitenizi dönüştürüyorsunuz ve hep birlikte el ele Türkiye'yi dönüştürüyoruz. Biz sizin önünüzden giden değil yan yana giden genç kadınlarız" ifadelerini kullandı. "BİNYAPRAK.COM ADLI YENİ BİR DİJİTAL PLATFORM KURDUK" Melek Pulatkonak "Dedik ki el ele verelim Türkiye'yi dönüştürelim. Bunu da kız kardeşlikle yapalım. Kadının istihdamda yer alması, iş hayatında yükselmesi için 'bende varım diyen herkesi bir araya getirelim. Bu hayali gerçekleştirmek için TurkishWIN olarak 'binyaprak.com adlı yeni bir dijital platform kurduk" şeklinde konuştu. Etkinlikle ilgili bilgiler veren Pulatkonuk, "Etkinliğin bir özelliği farklı şehirlerden katılım var. Burada ilham veren konuşmaları izlemek, farklı şirketlerden fırsatları öğrenmek farklı eğitimler almak için bir gün yaşıyoruz. Kız kardeşlik ve birbirimizle olan dayanışmamız çok önemli. Burada da bunu görmüş oluyoruz. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ KADIN DAVUL RİTİM GRUBU'NUN GÖSTERİSİ COŞTURDU Konuşmaların ardından 'Genç Kadın Kariyer Günü' etkinliğinde Lüleburgaz Belediyesi Kadın Davul Ritim Grubu bir performans gösterisi yaptı. Kadın davulcular, 'tokmakları cinsiyet eşitliği' için çaldı. Öğrenciler de alkışlarla tempo tutarken kimileri de müzik eşliğinde oynadı. Etkinlik kapsamında 'Kız Kardeşlik', 'Gelecek', 'Doğru Bilinen Yanlışlar' ve 'Yola Çık, Yolun Açık' başlıklarında dört ana oturum gerçekleşti. Bu oturumlarda, öğrenciler, çeşitlilik ve yeni mezunlar için ipuçları, özgeçmiş hazırlama, mülakat ve sektör tanıtımı, çalışma gruplarıyla da pratik bilgilere ulaşma fırsatı buldu. İş dünyasına atılmaya hazırlanan bin 500 üniversite öğrencisi, bu oturumlarda iş dünyasının rol model isimleri ile bir araya gelerek, mesleki yolculuklarında ilham olacak tavsiyeler aldı. Etkinliğe katılanlar kadın öğrenciler de kendi gelecek planları ve kariyerleri açısından 'Genç Kadınlar Kariyer Günü'nün önemini anlattılar. TURKİSHWIN HAKKINDA TurkishWIN, Türkiye ile bağı olan dünya vatandaşı tüm kadınların birbirlerine ilham ve güç verdikleri fark yaratan bir kız kardeşlik networkudur. TurkishWIN'in misyonu, benzer dünya görüşüne sahip, öğrenmeye açık kadınların içten paylaşımlarına ve birbirlerine fırsat yaratmalarına olanak tanımak. Cömertlik, cesaret, merak ve şeffaflık değerlerini benimseyen TurkishWIN'in başlıca hizmetleri arasında özgün kadın hikayelerinin ve fikirlerinin paylaşıldığı Web TV, mentorluk programı ve üniversite kampüs liderlik programı bulunmaktadır. Çalışan kadın ve girişimciler için eğitim, mentorluk ve networking programları mevcut olmakla birlikte on şehirde faaliyettedir: İstanbul, Ankara, Londra, Zürih, New York, Boston, Washington DC, San Francisco, Los Angeles ve İzmir. 