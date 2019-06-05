(Görüntülü) 'Güneydoğu'da genç kızlarımıza iş sahaları açacağız'

İSTANBUL Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, yaklaşık 2 milyon kişiyle istihdamda ayrı bir yere sahip olan tekstilde kadının çok önemli olduğunu belirterek, "Bununla ilgili de projelerimiz var özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yeni üretim alanları açmak özellikle de genç kızlarımıza iş sahası açmak gibi projelerimiz var" dedi.



Tekstilin Türkiye'nin en önemli sektörlerin başında geldiğini belirten Ahmet Öksüz, tekstil ve hazır giyim olarak 2018 yılını 26 milyar dolar ihracatla kapattıklarını ve yüzde 4 gibi bir büyüme gerçekleştiğini söyledi. Öksüz, "Sanayi üretiminden aldığımız pay yaklaşık yüzde 20 civarında. 1 milyon kişiye istihdam sağlayan bir sektör sadece üretimde. Bunu perakende ile değerlendirdiğimizde 2 milyon istihdam sağlayan bir sektör ve istihdamımızda da düşüş olmadı 2018 yılı içerisinde. Sektör büyümeye devam ediyor" diye konuştu.



'KADIN, BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'



Tekstil sektöründe ihracat artışının istihdam artışı anlamına geldiğine dikkat çeken Ahmet Öksüz, şöyle devam etti:



"İhracat açısından ilk 3 ay biraz zordu. Avrupa'da özellikle dış pazarlarda bir daralma oldu ama ben telafi edeceğimize inanıyorum dördüncü ayda da bunun sinyallerini almaya başladık. İstihdam bizim sektörün can damarı. istihdama en çok katkı sunan sektörden bahsediyoruz. İhracatımızı artırmak demek, istihdamımızı artırmak demek. Bunlar birbirlerine paralel. Kadın özellikle bizim için çok önemli. Kadın istihdamında lider bir sektörüz. Bununla ilgili de projelerimiz var özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yeni üretim alanları açmak özellikle de genç kızlarımıza iş sahası açmak gibi projelerimiz var. istihdamda yine lider olan konumumuzu sürdüreceğiz, sürdürmeye devam edeceğiz."



'DÜNYADA ŞAMPİYONLAR LİGİNDEYİZ'



Tekstil sektörünün dünyada da çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Ahmet Öksüz, "Dünya ticaretinden aldığımız pay yüzde 3,2. Dünyanın 7'nci büyük tedarikçisiyiz yani bu işin şampiyonlar ligindeyiz. Hazırladığımız projeler yeni pazarlara girme anlamında firmalarımıza çok imkanlar sunuyor. Farklı projelerimiz de var; hedef firmaları seçiyoruz ve üst düzey yetkililerini Türkiye'ye davet ediyoruz. Bunlarla firmalarımızı bir araya getiriyoruz veya bunun tam tersi firmalarımızı alarak müşterilerimizin ayağına gidiyoruz. Müşteri ne istediğini bilerek geliyor ne istiyorsa biz firmalarımızı ona göre organize ediyoruz" diye konuştu.

