(Görüntülü) Fındık üreticisi 15 TL fiyat bekliyor

ORDU'da fındık hasadı başlarken, üreticiler Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) 15 TL taban fiyat bekliyor. Ordu'da fındıkla ilgili komisyonunun aldığı karar doğrultusunda belirlenen tarihle birlikte, sahil kesiminde fındık hasadı bugün itibariyle başladı. Hasadın orta kesimde 5 Ağustos'ta, yüksek kesimde ise 12 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi. Kış döneminde beklenen yağışın gerçekleşmemesi ve sıcaklıkların da yüksek seyretmesi nedeniyle fındığın erken olgunlaştığı belirtilirken, özellikle sahil ve orta kesimde rekoltenin düşük olduğu ifade edildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Ordu'ya gelen mevsimlik fındık işçileri de 70 TL'den günlük yevmiye ile fındık toplamaya başladı. Üreticinin ise ağırlıklı olarak fındık toplamayı iyi bilen yerli işçileri tercih ettiği, bu işçilere de 100 TL'den günlük yevmiye verdiği ifade edildi. TMO geçen sezon Giresun kalite fındık için 10.50 TL, levant kalite fındık için ise 10 TL fiyat açıklamıştı. TMO'nun yeni sezon fındık fiyatını ise 15 Ağustosa kadar açıklaması bekleniyor. Hasat sonunda bahçesinden 2 ton fındık elde etmeyi bekleyen Hüseyin Bayram, "Bahçeye girdik, fakat ilk günden umduğumuz sonucu alamadık. Hasadımız bereketli olur inşallah. Fındığın maliyeti son yıllarda çok arttı, bahçe temizliği, ilacı, gübresi, patozlaması, toplaması, harmanlaması zor. Maliyetler çok yüksek. Küf hastalığı nedeniyle de mevcut maliyete yeni maliyetler eklendi. Yerli işçi 100 liraya bahçeye gidiyor. Mevsimlik işçiler 70 TL'ye topluyor ama yerli işçi kadar verimli değil. Mecburen yerli işçi tercih etmek zorunda kalıyoruz. Bu maliyetle 15 TL'den aşağı fındık fiyatı olmaz" dedi. 14 TL'DEN AŞAĞISI KURTARMAZ TMO'nun 15 TL fiyat beklediğini belirten üretici Zafer Canlıoğlu ise, "Yakın bahçelerde işçi almadan kendimiz topluyoruz. 100 TL'den aşağı işçi ücreti söylenmiyor. Fiyat 14-15 TL'den aşağı düşmemeli. Maliyet yüksek, gübre fiyatları belli. Yevmiyeci aldığı para kadar fındığı ancak toplar. Karadeniz arazisi engebeli. Her şey masraf. 14 TL'den aşağısı kesinlikle kurtarmaz. 15 TL fiyat" şeklinde konuştu. ERKEN HASAT UYARISI İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, fındığın olgunlaşmadan hasat edilmemesi uyarısı yapıldı. Fındıktan ülke ekonomisine yıllık 2-3 milyar dolar döviz girdisi sağlandığı, erken hasadın ciddi ürün kayıplarına ve ürünün kalitesinin bozulma riskine neden olduğu belirtildi.