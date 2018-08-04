(Görüntülü) 'En ucuz kurbanlıklar Adana'da'

ADANA'da büyükbaş kurbanlıkların kilo fiyatı 20 TL, küçükbaş kurbanlıkların kilo fiyatı ise 22 TL olarak belirlendi. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, en ucuz kurbanlıkların Adana'da satılacağını söyledi.



Kırmızı Et Birliği, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Kasaplar Odası, esnaflar ve belediye temsilcilerinden oluşan komisyon, kurbanlık fiyatlarını belirledi. Kurbanlıkların en ucuz Adana'da satılacağını belirten Kasaplar Odası Başkanı Yağmur, "Çünkü kurbanlarımız yerli, hakiki, besicilerimizin kendi alınterleri ile besleyip, tüketicilerin hizmetine sunduğu hayvanlar" dedi.



VATANDAŞLARIMIZ DA BİLİNÇLİ OLSUN



Yağmur, büyükbaş kurbanlıkların kesim ücretinin 350 TL, küçükbaş kurbanlıkların kesim ücretinin 50 TL olduğunu kaydetti. Büyükbaş kurbanlıkların kilosunun 20 TL, küçükbaş kurbanlıkların kilosunun ise 22 TL olacağını açıklayan Yağmur, "Vatandaşların da bilinçli olmaları gerekiyor. Mutlaka kurbanlar kesileceği zaman başlarında durulmalı. Firmalardan, marketlerden koliler halinde 12 kiloluk paketlere itibar etmeyiniz, kesilen hayvanların işaretname ve raporlarını görmeden kesim yaptırmasınlar" diye konuştu.