(Görüntülü) En büyük turizm fuarında Truva Atı ve Göbeklitepe ile Türkiye şovu

Gökhan Artan / Berlin, 6 Mart () - Dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin Uluslarası Turizm Fuarı ve Borsası'nda Türkiye, Truva Atı ve Göbeklitepe'nin simge dikilitaşları modellerinin eşliğinde, toplam 2 2 bin metrekare alan üzerinde kurulu standları büyük ilgi gördü.



Almanlar, Türkiye ile ilgili bilgilerin verildiği standlara akın ederken, fuarı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Sayın Cumhurbaşkanımız'ın 2019'u Göbeklikepe yılı ilan etmesiyle birlikte tanıtımın odak noktasına Göbeklitepe’yi koyduk” dedi.



ITB Berlin Uluslarası Turizm Fuarı ve Borsası bugün ziyaretçilere kapılarını açtı.10 Mart tarihine kadar devam edecek olan dünya turizminin en büyük buluşma noktası konumundaki turizm fuarına da Türkiye geniş bir katılımla yer aldı.Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği de (TÜRSAB) dahil Almanya'ya çıkarma yaptı.



160 bin ziyaretçinin ilgi göstermesi bekleniyor



Toplam 7 milyar euro iş hacmi oluşturacağı tahmin edilen ITB Berlin Uluslarası Turizm Fuarı’na 180 ülkeden 10 bin katılımcı ve 160 bin ziyaretçinin ilgi göstermesi bekleniyor. Fuarda, TÜRSAB, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra birçok kent, acenta, otel ve THY’nin standı yer aldı.



Özellikle Göbeklitepe’deki dikilitaşların bire bir kopyasının olduğu stand ile TÜRSAB’ın standındaki Truva Atı fuarı ziyaret edenler tarafından büyük ilgi gördü.



Türkiye’nin ana pazarlarından olan Almanya’daki fuara Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bölge temsil kurulu başkanları da katıldı.



"Almanya’dan erken rezervasyonlarda artış var"



Geçen yıl ile kıyaslandığında Almanya’dan Türkiye’ye erken rezarvasyon satışlarında artış olduğuna dikkat çeken Ersoy, "2018 beklentilerin üstünde gayet iyi şekilde kapandı. Aynı sıçramayı 2019 yılında da gerçekleştireceğiz gibi gözüküyor üst üste. Özellikle Avrupa satışları ki Almanya burada başı çekiyor. Erken rezervasyon olarak çok ciddi artışlar var. Geçen seneyle kıyaslandığında Almanya’dan Türkiye’ye erken rezervasyon satışlarında yüzde 58’lik bir artış var. Bu oldukça sevindirici ki Almanya’nın genelinde satış artışı olmamasına rağmen Türkiye’ye yönelik satışlarda yüzde 58’lik artış var. Demek ki Almanya’nın lokomotifi Türkiye olmuş bu sene rezervasyon olarak” dedi.



"Tanıtımın odak noktasına Göbeklitepe’yi aldık"



Ersoy, “Göbeklikepe ile ilgili yeni tanıtım politikalarında Türkiye’nin rakipsiz olduğu, rekabette bizi ön plana çıkaracak yönleriyle tanıtılacağını söylemiştik” dedi ve ekledi:



"Türkiye’nin çok muhteşem hazineleri var. Arkeolojik değerleri, gastronomisi, doğası, denizi ve güneşi var. Bu bağlamda Göbeklitepe ön plana çıktı. 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız'ın Göbeklikepe yılı ilan etmesiyle birlikte tanıtımın odak noktasına Göbeklitepe’yi koyduk. Göbeklitepe 12 bin yıl önceye dayanan tarihin sıfır noktası olarak da anılan ve diğer arkeolojik değerlerden ayrışan bambaşka bir özelliği var.Biz de bunu vurgulayarak bir tanıtım kampanyası yapıyoruz. Çok büyük ilgi var. Tüm kampanyalarımıza 2019 boyunca yerleştireceğiz."



"Bu yıl 5.6 milyon Alman turistin gelmesi bekliyoruz"



Almanya Turizm Birliği’nin verilerine göre bu yıl Almanya’dan Türkiye’ye 5.6 milyon turistin gelmesini beklediklerinin altını çizen Ersoy, "Geçen yılı 4.5 milyonun üstünde kapatmıştık. Almanya Turizm Birliğinin verdiği rakamlar var 5.6 milyon. Gidişat onu gösteriyor diyorlar. Bizim de beklentimiz 5.6 milyon civarında bir Alman turistin Türkiye’ye ziyaret etmesi" diye konuştu.



"Bireysel tanıtıma da başladık"



Bireysel tanıtıma da başladıklarını ifade eden Ersoy, "Biz bu sene Ocak ayı itibariyle sadece Almanya üzerinde değil, Türkiye’ye yolcu tedariği yapan yolcu veren ülkelerin tamamında, İngiltere, Almanya, Rusya, Hollanda, Ukrayna körfez ülkeleri tamamında bireysel tanıtıma başladık. Hem magazin dergilerinde hem de ulusal kanallarında Almanya’nın THY ile birlikte yoğun tanıtım kampanyasına başladık. Nisan ayı itibariyle THY’nin tarifeli seferlerinde Antalya, Bodrum, İzmir havalimanlarında devreye aldık. Türkiye’nin tanıtımında bir farklılaşma var. Olumlu sonuçları göreceğimizi düşünüyorum. İkinci aşamasında PR ile etkinliklerle tamamlayacağız. Yurt dışından özellikle Almanyada, Avrupa’daki kanaat önderlerini editörleri, instagram fenomenlerin tamamını Türkiye’ye davet edeceğiz. Onların gözünden Türkiye’yi Almanlara Avrupalılara anlatacağız" dedi.



"Japonya ile başlıyoruz"



Ersoy, "Kültür sanat ile ilgili ise çok farklı bir sisteme geçiyoruz. Kültür, turizm ve gastronomi etkinliklerini birleştiren bir faaliyet alanına giriyoruz" dedi ve şunları söyledi:



"Tabii bunlar çok önceden planlanması gereken aktiviteler. Bu sene ilkini Japonya’da Tokyo’da Kyoto’da 2019 mart itibariyle başlıyor. Topkapı eserlerini Tokyo’da ve Kyoto şehirlerinde sergilemeye başlıyoruz. Eserlerin yanında gastronomik değerlerimizi de sergileyeceğiz. Bunlarla ilgili organizasyonlar yapacağız. Japonya ile uygulamaya başlıyoruz önümüzdeki sene itibariyle de Moskova, Berlin ve Londra’yı bu kapsama almayı düşünüyoruz. Şu anda görüşmelerimiz başladı. En önemli müzelerinde böyle bir tanıtım faaliyetine geçeceğiz. Her yıl artarak devam edeceğiz."



"Almanların Türkiye’ye ilgisi büyük"



Yönetim kurulu üyeleri ile fuara çıkarma yapan TÜRSAB da 200 metrekarelik standı ile yer aldı. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Bizim ana pazarlarımızdan biri olan Almanya, Orta Avrupa’nın da en büyük turizm fuarındayız. Türkiye için çok önemli bir destinasyon Almanya. Yalnız kendi yolcuları için değil tüm Avrupa’daki seyahat tercihlerini etkilediği için önemli bir pazar Almanya. Mümkün olduğu kadar etkin bir şekilde katıldı Türkiye. Olduğu gibi bütün hall Türkiye’nin.. Türkiye’nin bakanlık standı var. Çok ciddi bir yoğunluk ile katıldı Türkiye. İnşallah bunların meyvelerini de sezonda toplayacağız. Almanların bu yıl Türkiye’ye ilgisi çok yüksek. Geçen yıla nazaran daha yüksek. 2015’i daha yakalayabilmiş değiliz. İnşallah 2019’da yakalayıp üstüne doğru çıkacağız rakam olarak. Bu tip fuarların turizmimize çok büyük faydası oluyor. Bütün profesyonellerin buluştuğu yer. Seyahat tercihlerinin belirlendiği, profesyonellerin katıldığı, seyahat tercihlerini etkileyecek olan global oyuncuların katıldığı fuarlar. Dünyanın en büyük operatörleri burada.Dolayısıyla çok önemli bir fuar" dedi.



"Göbeklitepe’ye ciddi talep var"



Göbeklitepe'ye olan talebin şimdiden ciddi bir artış yaşadığına vurgu yapan Şanlıurfa Turizm Geliştirme AŞ Genel Müdürü Mehmet Uncu, "Özellikle konaklama yatırımcılarını bölgeye bekliyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır kapsamında turist geliyor. Geçen yıl 1 milyon turist ağırladık. 2019'da bu rakamı katlamak istiyoruz. Ancak konaklama alanı eksiğimiz var. Mevcut yatak kapasitemiz 5.200. Bunu 10 bine çıkarmak istiyoruz. Özellikle 3 ve üstü yıldızlı otellerin yatırımları gerekiyor. Şu anda Hilton ve Dedeman var. Sheraton yatırımı bekliyoruz. Bir de Four Seasons Şanlıurfa'da görüşmeye geldi. Henüz net bir durum yok ama pek çok yatırımcı ilgileniyor" dedi. (Fotoğraflı)