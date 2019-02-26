(Görüntülü) Elma ve bakliyat, başkentteki tanzim satış noktalarında

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, () - ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nce kentin çeşitli noktalarına kurulan tanzim satış noktalarında, sebze satışının ardından elma ve bakliyat satışlarına da başlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 9 Şubat'tan bu yana uygun fiyata sebze satılan 30 noktadaki tanzim satış noktalarında bugünden itibaren bakliyat ve elma da satılmaya başlandı. Sabah saatlerinde satış noktalarına gelenler, satışa ilk kez çıkarılan elma ve nohuda ilgi gösterdi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) temin edilen, 2'şer kilogramlık paketler halindeki nohut 11 TL'den satıldı. Elmanın kilogramı ise 3 liradan satışa sunuldu. Öte yandan 2'şer kilogramlık paketler halinde satılacak mercimeğin öğleden sonra 5 kilogramlık paketlerde satılacak pirincin ise gelecek hafta tezgahlara çıkarılacağı öğrenildi.