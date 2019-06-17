(Görüntülü) Edirne'de verimi yüzde 30 artan arpa çiftçinin yüzünü güldürdü

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE'deki arpa hasadı, üreticinin yüzünü güldürdü. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Bu yıl yağışların iyi olması arpa hasadında verimi artırdı. Bu yıl buğdayda da geçen yıla nazaran verim artışı bekliyoruz" dedi. Arpa hasadına başlanan Edirne'de geçen yıllara göre yüzde 30 verim artışıyla üreticinin yüzü gülüyor. 26 bin dekar alana ekili arpadaki verim artışını buğdayda da görmek istediklerini söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Bölgemizde arpa hasadı başladı, dekarda 650 kilo ortalama biçiyoruz. Geçen yıla göre hasatta yüzde 30 artış var. Geçen yıl kuraklık nedeniyle verim çok düşüktü. Bu yıl yağışların iyi olması hasadın verimini artırıp çiftçinin yüzünü güldürdü. Bu yıl buğdayda da geçen yıla nazaran verim artışı bekliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi, buğday fiyatını ton başına 1350 lira olarak açıkladı. Mazot, ilaç gibi girdi maliyetlerimiz göz önüne alındığında bu fiyatlar düşük kalıyor. Geçen yıla göre buğday alım fiyatlarını yüzde 60 olarak bekliyorduk. Şu an açıklanan fiyat düşük, çiftçiyi tatmin etmiyor" dedi. Yolüstü köyünde çiftçilik yapan Ergin Geniş, "Mayıs ayında bölgemizde güzel yağış aldık. Buğday ve arpada yüzde 30 artış bekliyoruz. Geçen yıl başak zamanı kurak geçti ve bu yüzden verim düşük olmuştu. Bu yıl verim artışıyla bu zararımızı karşılayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.