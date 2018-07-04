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(Görüntülü) Dünya Kupası'nın domatesi Fethiye'den

RUSYA'da devam eden Dünya Kupası'nda futbolseverler, Muğla'nın Fethiye ilçesinden gönderilen domatesleri yiyor. Rusya'ya domates ihracatı son bir ayda artarken, Fethiye domatesini dünyaya tanıtma fırsatı da elde edilmiş oldu. Rusya'daki...

RUSYA'da devam eden Dünya Kupası'nda futbolseverler, Muğla'nın Fethiye ilçesinden gönderilen domatesleri yiyor. Rusya'ya domates ihracatı son bir ayda artarken, Fethiye domatesini dünyaya tanıtma fırsatı da elde edilmiş oldu.

Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası, Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki örtü altı seracılık yapan üreticilerin yüzlerini güldürdü. Dünya Kupası maçlarını izlemek üzere dünyanın dört bir yanından Rusya'ya giden futbolseverler, Fethiyeden yapılan domates ihracatını arttırdı. 2017 yılında Rusya'ya Fethiye'den toplam 130 bin ton domates ihracat edilirken, 2018'in ilk 6 aylık döneminde 84 bin ton domatesin ihraç edildiği ve bunun büyük bölümünün son 1 aylık süreçte gerçekleştiği bildirildi.

Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit bunun nedenini Dünya Kupası'na bağlarken, "Dünya Kupası için Rusya'ya gelen futbolseverler, Fethiye domatesi yiyorlar. Son 1 ayda bölgemizden büyük bir domates, yaş sebze ve meyve talebi oldu. 6 ayda yapılan ihracatın büyük bir bölümü son 1 aya yani Dünya Kupası'na denk geliyor" dedi. Futbolseverlerin Fethiye'de üretilen domatesi beğeneceğini düşündüğünü belirten Karayiğit, "Bunun bize yeni pazarlar kazandıracağına inanıyorum" diye konuştu.

Dünya Kupası'nın Rusya'da yapılmasının Fethiye çiftçisi için bir şans olduğunu da vurgulayan Karayiğit, "Dünya Kupası'nın 20-25 günlük süre içerisinde daha büyük bir ihracatın, daha hızlı bir şekilde yapılması biz Fethiye çiftçilerini çok memnun etmiştir. Messiler, Ronaldolar domatesi Türkiye'den yedi. Türkiye'nin havası, suyu ve güneşi ile yetişen aroması ve lezzeti olan domatesleri tatmış oldular. Umarım Arjantin ve Portekiz'e de ihracat yaparız" dedi.
 

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